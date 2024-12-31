Наконец, Венгрия идет: Польша с 1 января председательствует в ЕС. Как это повлияет на интересы Украины

Полгода, на которые с 1 января Польша получает председательство в Евросоюзе, приходятся на начало второго срока в США Дональда Трампа, возвращение которого пока не обещает Европе ничего хорошего, и решающий период российско-украинской войны, когда помощь ЕС может стать главным рычагом для Украины ввиду того, что Трамп угрожает ее прекратить.

Видео дня

На фоне скандалов последнего председательства в ЕС Венгрии, когда из-за деструктивного поведения венгерского премьер-министра Орбана, некоторые страны союза даже всерьез требовали его досрочно прекратить, передачу полномочий от Будапешта Варшаве вполне можно считать положительным шагом как для ЕС, так и для Украины.

Что ждать от председательства Польши в ЕС – в материале OBOZ.UA.

Председательство Венгрии кончилось – это хорошо для всех

Венгрия взяла на себя ротационное председательство в Совете ЕС 1 июля, после чего Будапешт шесть месяцев определял приоритеты политики Евросоюза, получив дополнительные рычаги влияния на формирование повестки дня. Вот как этот факт для европейских СМИ тогда прокомментировал высокопоставленный дипломат ЕС: "Я принимаю таблетки, чтобы успокоиться, когда говорю об этом вопросе (председательстве Венгрии), поэтому что оно становится действительно смешным… На каждом повороте дороги вы видите, как венгры мешают возможности Украины бороться с агрессором". Где-то примерно в таком ключе и прошли эти венгерские полгода во главе ЕС.

Начав свое председательство с крайне негативного для имиджа ЕС визита к российскому диктатору Путину, Виктор Орбан продолжил в том же духе. Например, упростил въезд в Венгрию для владельцев российских и беларуских паспортов, что вызвало волну недовольства внутри ЕС. Такой шаг вызвал призыв исключить страну из Шенгенской зоны, ведь европейцы видели в таких действиях угрозу для своей безопасности.

Хотя Виктор Орбан и объявил завершение "военного конфликта" в Украине одним из приоритетов во время председательства его страны в Совете ЕС, Венгрия за это время не инициировала ни одного пункта в поддержку Украины. В Будапеште "внимательно следили за развитием событий", но так ни разу и не внесли в повестку дня во время своего председательства хоть что-то важное для Украины. При этом неоднократно блокировались вопросы помощи и очередные пакеты санкций против России.

Будапешт как председатель Совета ЕС делал все, чтобы "сбалансировать" процессы расширения ЕС на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата "трио" Украины, Молдовы и Грузии, активизировав действия Евросоюза в этой сфере в отношении Западных Балкан.

Возродить оборонку

Что касается приоритетов Польши во главе Евросоюза, то, как ожидается, во время своего председательства она выступит с предложениями по защите границ Европы, кибербезопасности, борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией, а также с идеями по укреплению оборонной промышленности ЕС. После многих лет недофинансирования оборонной промышленности, чтобы закрыть пробелы в инвестициях в новые проекты, вроде европейского щита ПВО, блоку нужны дополнительные средства.

По расчетам Еврокомиссии, в течение следующего десятилетия ЕС необходимо мобилизовать 500 млрд. евро на оборону, чтобы не отставать США и Китая. И здесь Польше придется не только выступать с идеями, но и активно уговаривать партнеров по Евросоюзу тратить деньги на оборонные нужды ЕС.

Фактор Трампа

Другим важным направлением станет защита от вероятных торговых пошлин со стороны США, которыми пугает европейцев Трамп. В 2018 году в свой первый срок он уже вводил пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС – 25% и 10% соответственно. В ответ ЕС инициировал тарифы на ввоз разных товаров из Штатов. При действующем президенте США Джо Байдене стороны договорились взаимно приостановить действие этих мер до поиска взаимоприемлемого решения, продлив действие такого прекращения до 31 марта 2025 года. Таким образом, именно на Польшу ляжет груз процесса договоренностей с новым президентом США, что делать после окончания этого торгового перемирия.

Ожидания Украины на фоне двусторонних проблем

Учитывая, что на время председательства Польши приходится наиболее острая фаза войны и активные разговоры о начале мирного процесса, среди приоритетов будет и направление помощи Украине и поиск действенных гарантий безопасности для нашей страны. Не так давно премьер-министр Дональд Туск отметил, что Польша готовит 46-й пакет помощи Киеву на 100 млн евро и планирует отправить его в январе.

В список задач Варшавы попадает и подготовка к новому пакету санкций против России. В отличие от Будапешта, последовательно выступающего против санкционной политики в отношении РФ, Варшава всегда относится к этому процессу учитывая интересы Украины и ЕС. На сегодня уже рассматриваются новые опции, такие как ограничение свободы передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне и санкции по поставкам из РФ алюминия.

Со своей стороны Украина надеется, что председательство Польши ускорит переговоры о вступлении из первого "кластера" вопросов в начале 2025 года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина.

Слова о том, что расширение ЕС будет одним из приоритетов председательства Польши в ЕС в 2025 году, особенно в отношении Украины, неоднократно звучали от польской стороны. Но от наших соседей звучат и другие заявления: если не решится вопрос экспорта украинского зерна и пока Украина не решит вопрос эксгумации останков жертв Волынской трагедии, Киеву "нет смысла мечтать о вступлении в ЕС".

Сегодня чиновники соседней страны достаточно скептически настроены по поводу сельхозпродукции Украины и указывают на то, что, мол, в свое время Польша, чтобы получить членство в ЕС, приняла многочисленные болезненные ограничения по своей продукции, а потому это должна сделать и Украина. Со своей стороны украинские чиновники указывают на то, что основной экспортный рынок Киева – "за пределами стран ЕС, а не внутри", а значит, Европе, в том числе и Польше, бояться нечего.

В начале июня 2025 года истекает срок автономных торговых мероприятий для Украины, которые предусматривают приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС. Эти спецмеры применялись с июня 2022 года и обусловили определенную обеспокоенность среди стран Европы. В частности, учитывая существенное увеличение импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС. Следовательно, именно Польше придется искать тонкий баланс и в этом направлении.

Исторические раны в отношениях между Украиной и Польшей создают не меньше проблем, чем зерновой вопрос. И все же есть определенное продвижение к уменьшению противоречий. Не так давно Украина подтвердила, что препятствий для проведения поисков и эксгумации тел жертв Волынской трагедии на нашей территории нет и эксгумация может начаться уже весной 2025 года.

Вопросы по Украине будут продвигаться активнее

"Нам важно понимать две вещи. Первое – наконец-то заканчивается венгерское председательство, которое было обузой для всех. Второе – премьер-министр Польши Туск знает Европейский Союз и все его механизмы лучше, чем кто-либо, пожалуй. То есть он знает, что такое председательство не только с позиции интересов столиц стран – членов ЕС, но и с позиции Брюсселя. Это дает сразу определенные преимущества Польше как главенствующей стране, поскольку формулировка повестки дня будет, мне кажется, более адекватной возможностям Европейского Союза, его потребностям, чем это было предыдущие полгода, когда председательствовала Венгрия" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, который возглавлял миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел и заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции

По мнению дипломата, можно быть уверенным, что Польша сосредоточится на вопросах общей безопасности и обороны и развития военно-промышленного комплекта союза. Также расширение Европейского Союза Польша рассматривает как фактор безопасности ЕС в более широком понимании. Причем эта безопасность уже детализируется, конкретизируется в двух измерениях – внешняя и энергетическая безопасность.

Игорь Долгов считает, что, несмотря на все возникающие на двустороннем уровне недоразумения, поддержка Украины со стороны Польши, а тем более председательствующей в Европейском Союзе Польши также будет заметна, особенно на фоне фактически антиукраинских действий предыдущей председательствующей страны – Венгрии. Также поляки четко сказали, что уже в начале января они будут говорить о следующем, 16-м пакете санкций против РФ. Следовательно, перед польским председательством будут стоять сложные вопросы.

Польша также заявляет, что будет прилагать усилия, чтобы ускорить переговоры Украины о членстве. Мне кажется, здесь гнаться за количеством не стоит. Лучше сосредоточиться на качестве и скорости процесса. Если одновременно открыть 25 направлений, это не залог успеха", – отметил Игорь Долгов.