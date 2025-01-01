Польша начинает председательство в Совете ЕС, а Канада – в G7: чего ждать

С 1 января 2025 года меняются страны, председательствующие в Совете Европейского Союза и "Группе семи". В первом случае вместо Венгрии будет председательствовать Польша, во втором – Канада сменит Италию.

Видео дня

В Варшаве заявили, что в течение следующих полугода, в частности, сконцентрируют усилия на обеспечении "темпов и качества" расширения ЕС, развитии оборонной инфраструктуры и полном использовании замороженных российских активов в Европе. Оттава же своими приоритетами определила взаимовыгодное развитие экономики, противодействие изменениям климата и реагирование на стремительное развитие технологий.

С 1 января председательство в Европейском Совете по ротационному принципу переходит от Венгрии к Польше. За время венгерского председательства мероприятия в Евросовете страны ЕС частично бойкотировали из-за несоответствий в действиях на внешнеполитическом уровне венгерского премьера Виктора Орбана с общей линией Евросоюза. Например, правительство Финляндии объявило, что страна временно не будет участвовать на политическом уровне в неформальных министерских встречах.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом председательства страны в Евросовете заявлял, что следующие полгода его страна хочет использовать для укрепления своих позиций как одной из пяти важнейших стран ЕС.

Целями Варшавы на период председательства Сикорский назвал использование инструментов поддержки ЕС для развития оборонной инфраструктуры (такой как "Восточный щит") и полное использование замороженных российских активов.

Кроме того, Польша собирается обеспечить "темп и качество" расширения ЕС на восток и юг – в частности, речь идет об Украине, Молдове и Западных Балканах.

В этот же день начинается годичное председательство Канады в G7, до нее по ротационному принципу председательствовала Италия.

Своими приоритетами на 2025 год Оттава определила взаимовыгодное развитие экономики, противодействие изменениям климата и реагирование на стремительное развитие технологий.

Напомним, ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, как повлияет на интересы Украины председательство Польши в ЕС.

Также о том, что Киев ждет от Варшавы во время польского председательства в ЕС, 17 декабря заявлял президент Украины, когда во Львове встречался с премьером страны Дональдом Туском.

В то же время, за считанные дни до начала 2025 года Зеленский пообщался с премьером Канады, в частности они говорили об ужесточении санкций против России, NASAMS и мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!