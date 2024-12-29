Зеленский пообщался с премьером Канады: речь шла об ужесточении санкций против России, NASAMS и мир

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо накануне председательства этого государства в G7. В разговоре речь шла о санкциях против России и военных потребностях Украины для отражения ее полномасштабной агрессии.

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Об этом глава государства рассказал на своем канале в Telegram в воскресенье, 29 декабря. Кроме того, Зеленский предложил главе канадского правительства увеличить финансирование производства украинского оружия.

Что касается санкций против государства-агрессора, то политики подчеркнули, что на сегодняшний день приоритетом является ограничение российских пропагандистских сетей и теневого флота.

"Поблагодарил премьер-министра Трюдо и канадский народ за их непреклонную поддержку, в частности важную оборонную помощь, такую как NASAMS. Я также предложил увеличить финансирование производства украинского оружия и рассмотреть возможности для локализации производства отдельных видов вооружения", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что тесная координация с союзниками чрезвычайно важна для обеспечения сильной позиции Украины и достижения длительного мира.

Напомним, что в сентябре 2024 года на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и Трюдо. В центре внимания обоих лидеров был ряд вопросов, в частности, реализация украинской Формулы мира и военная поддержка Украины.

В частности, президент поблагодарил Трюдо за военную и гуманитарную поддержку, а также за усилия Оттавы в возвращении похищенных Россией детей домой в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Канады поддержал идею канцлера Германии Олафа Шольца о телефонном звонке Путины. По его словам, для того чтобы прекратить войну, потребуется взаимодействие с российским диктатором.