Чрезвычайное достижение: в МИД сообщили о 100% согласованности Украины с политикой ЕС

Соблюдение Украиной внешнеполитических заявлений и решений Европейского Союза составляет 100%. Это чрезвычайное достижение.

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Такое заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига. Дипломат отмечает, что это достижение отражает твердую приверженность Украины интеграции с Европейским Союзом.

"Украина достигла 100% согласованности с политикой ЕС по внешним и оборонным делам, что явилось историческим результатом", – говорится в заявлении министра.

Сибига также добавил, что соблюдение Украиной внешнеполитических заявлений и решений ЕС достигло 95% в 2024 году. Уже в первых месяцах 2025 года дошло до 100%.

"Это было подтверждено во время проверки украинского законодательства по разделу "Внешняя, политика безопасности и обороны", которую ЕС завершил в начале марта", - рассказал Сибига.

Министр отмечает, что это достижение отражает твердую приверженность Украины интеграции с Европейским Союзом, поскольку она продолжает гармонизировать свою внешнюю политику со стандартами ЕС.

"По мере того как продвигается проверка законодательства Украины для переговоров с ЕС, следующей ключевой вехой является открытие переговорного кластера "Внешние отношения", что может проложить путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС", – резюмировал Сибига.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Украина демонстрирует значительный прогресс по внедрению реформ на пути к членству в Европейском Союзе даже несмотря на российскую агрессию. Благодаря таким усилиям, вступление Украины в ЕС может стать реальностью еще до 2032 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия и Совет ЕС будут интенсивно работать над вхождением Украины в Евросоюз, несмотря на намерение Венгрии затянуть этот процесс и провести внутренний референдум по членству Украины в ЕС. Расширение ЕС является составной частью безопасности Европы, заявил министр по европейским делам председательствующей в ЕС Польше Адам Шлапка.

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