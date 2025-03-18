'Мы преданы этой цели': в ЕС пообещали продолжить работу по вступлению Украины, несмотря на блокирование со стороны Венгрии

Европейская комиссия и Совет ЕС будут интенсивно работать над вхождением Украины в Евросоюз, несмотря на намерение Венгрии затянуть этот процесс и провести внутренний референдум о членстве Украины в ЕС. Расширение ЕС является составной частью безопасности Европы.

Видео дня

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе 18 марта по итогам совета министров ЕС по общим делам заявил министр по европейским делам председательствующей в ЕС Польши Адам Шлапка. Журналисты спросили его об отношении к намерению Венгрии блокировать вхождение Украины в ЕС, пока венгры на референдуме не выскажут свою позицию.

"Если вы спрашиваете о референдуме в Венгрии, вам нужно спрашивать об этом венгерского министра. Мы будем продолжать нашу работу, работать с нашими партнерами по вопросам членства", – сказал Адам Шлапка.

Он добавил, что в ЕС намерены убедить "наших венгерских партнеров в том, что для ЕС жизненно необходимо в дальнейшем распространять пространство стабильности, демократии, благосостояния и безопасности".

"Это нечто такое, что важно для будущего Евросоюза", – сказал польский политик.

Он напомнил, что главным слоганом председательства Польши в ЕС является безопасность Европы, а расширение ЕС является составляющей такой безопасности.

Поэтому Польское председательство в ЕС вместе с Европейской комиссией решительно настроены продвигаться вперед в процессе расширения ЕС.

"Мы привержены этой цели, как и Еврокомиссия. Мы очень тесно сотрудничаем с еврокомиссаром Мартой Кос, она в настоящее время готовит соответствующие документы. И мы готовы продолжать эту работу", – сказал Адам Шлапка.

Он также убежден, что во время Европейского совета, который состоится 20 марта, лидеры стран ЕС выразят поддержку Украине, как они делали это с начала полномасштабного вторжения РФ три года назад.

В свою очередь еврокомиссар по торговле и экономической безопасности, межинституционным отношениям и прозрачности Марош Шефчович напомнил, что всего несколько недель назад он в составе Коллегии Еврокомиссии посещал Киев, где, несмотря на очень напряженную ситуацию на линии фронта, вместе с другими еврокомиссарами провел день с правительством Украины.

По его словам, во время этой встречи обсуждали реформы, подготовку к расширению, структуру кластеров и "впечатляющий прогресс, которого Украина достигла в течение нескольких прошлых лет".

"Как вы знаете, мы достаточно интенсивно работаем в Еврокомиссии над так называемым политическим обзором, который является вкладом в оценку готовности потенциальных стран-членов, а также готовности с европейской стороны, – что должно быть сделано в этом процессе, который, безусловно, будет очень требовательным для обеих сторон", – сказал Шефчович.

По его словам, "для нас в Еврокомиссии важно, что мы готовы двигаться вперед полным ходом и тесно сотрудничаем в этом с нашими украинскими партнерами".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что единственная страна, блокирующая начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, – это Венгрия. Он напомнил, что Варшава сейчас председательствует в Совете ЕС, поэтому "чувствует особую ответственность за это".

15 марта премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул ЕС целый ряд требований. Среди них – исключить из повестки дня вопрос о членстве Украины в ЕС. Он заявлял, что планирует организовать референдум в своей стране о членстве Украины.

Орбан также сетовал, что вступление Украины в ЕС якобы поставит под угрозу экономику Венгрии и "уничтожит венгерских фермеров".

Вечером 15 марта на протест оппозиции в Будапеште против политики Орбана вышли до миллиона человек.

18 марта министр иностранных дел Андрей Сибига и его глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели встречу на полях саммита в Индии. Сибига назвал разговор конструктивным и сообщил, что стороны договорились организовать отдельную встречу для обсуждения всех вопросов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!