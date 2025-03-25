'Мы на хорошем пути': президент Евросовета сказал, когда Украина может войти в ЕС

Украина демонстрирует значительный прогресс в реализации реформ на пути к членству в Европейском Союзе даже несмотря на российскую агрессию. Благодаря таким усилиям вступление Украины в ЕС может стать реальностью еще до 2032 года.

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Об этом во вторник, 25 марта, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта. Свое мнение он озвучил в ходе дискуссии в рамках Центра европейской политики по случаю 68-й годовщины по подписанию Римских договоров, ставших основой для создания ЕС, сообщает "Укринформ".

По словам политика, вхождение в ЕС является лучшей гарантией безопасности для Украины, и мы "на хорошем пути". Европейская комиссия оценивает то, что украинцы делают по пути в Евросоюз, очень положительно.

"Это очень впечатляюще, видеть, как страна, находящаяся в войне, в ужасной ситуации, имеет способность достигать результатов в реформах и определенных в процессе вхождения целей. Я не знаю, идет ли речь о 2030, 2028 или о 2032 годах. Что я знаю – этот процесс основан на достижениях, и они (украинцы. – Ред.) добиваются результата... Главным вопросом является не дата, а процесс и желание достигать цели", – подчеркнул Кошта.

Он подчеркнул, что ЕС уже сейчас должен подготовиться к участию в будущем восстановлении Украины. По словам президента, Европейский совет поручил Еврокомиссии рассмотреть возможность формирования широкой "коалиции желающих" участвовать в этом процессе, который потребует больших коллективных усилий и инвестиций от всего Европейского сообщества.

Кошта также отметил, что последовательная и решительная работа над расширением ЕС, помощь странам Западных Балкан, Украине и Молдове на пути к членству является лучшей геополитической инвестицией, которую может сделать Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия и Совет ЕС будут интенсивно работать над вхождением Украины в Евросоюз, несмотря на намерение Венгрии затянуть этот процесс и провести внутренний референдум касательно членства Украины в ЕС. Расширение ЕС является составной частью безопасности Европы, заявил министр по европейским делам председательствующей в ЕС Польши Адам Шлапка.

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