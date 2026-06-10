Зеленский ввел День Сил беспилотных систем ВСУ: когда его будут отмечать

В Украине официально появился новый ежегодный профессиональный праздник – День Сил беспилотных систем. Соответствующий указ главы государства предусматривает празднование нового праздника, Дня СБС, уже в среду, 11 июня.

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Праздник введен "с целью начала новых военных традиций". Об этом говорится в указе главы государства .№485/2026.

"Учитывая роль Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью начала новых военных традиций постановляю установить в Украине День Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, который отмечать ежегодно 11 июня", – отмечается в документе.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования, то есть, уже сегодня.

Что предшествовало

Ранее о создании нового праздника сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"11 июня станет Днем Сил беспилотных систем – праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий", – отмечала глава правительства.

Юлия Свириденко напомнила, что Украина стала первым государством в мире, которое создало Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Новый праздник касается не только операторов беспилотников, но и всех военнослужащих и специалистов, которые занимаются разведкой, планированием операций, разработкой технологий, управлением миссиями и поражением целей как на передовой, так и в глубоком тылу противника, пояснила она.

СБС сегодня

За прошедшие сутки подразделения Сил беспилотных систем поразили 1602 цели противника. Согласно сообщению СБС, среди пораженных целей: 301 единица личного состава, из которых 143 – ликвидировано; 66 точек вылета БпЛА; 21 средство РЭБ; 106 единиц автомобильной техники; 16 пушек и гаубиц; 342 беспилотные летательные аппараты противника типа "коптер" и "крыло".

Таким образом, с начала июня подразделениями СБС уже поражено 14 295 целей противника, из них 2835 – личный состав врага.

Ранее Силы специальных операций ВС Украины сообщали об успехах на южном направлении. Украинские операторы беспилотников установили воздушный контроль над участком сухопутного маршрута, которым российские войска обеспечивают логистику в Крым.

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