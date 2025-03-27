'Через десять лет у вас будет другой президент': Зеленский рассказал о своих разговорах с Трампом о доверии Путину. Видео

Президент Владимир Зеленский,комментируя свои отношения с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил, что Украине нужен справедливый мир с гарантиями безопасности от США, который не будет зависеть от того, кто будет у власти. Если Украине отказано во вступлении в НАТО, необходимо предоставить ей то, что будет работать так же.

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Такое заявление Зеленский сделал 27 марта во время пресс-конференции в Париже после саммита "коалиции желающих". Его спросили, как он оценивает отношения с Трампом, в том числе после перепалки в Овальном кабинете.

"Чего нам хочется от Америки? Я Трампу говорил это сразу, чтобы Украина была в сильной позиции. Чтобы нам был истинный мир. Я хочу гарантий от США. И вопрос не в том, как я отношусь к Трампу, и я ему сказал, через три года у вас будет другой президент. Через десять лет будет еще один президент у вас. Но народы Европы, США и Украины."

Он также предостерег от доверия российскому диктатору, ведь тот всегда нарушает все договоренности:

"Если сегодня Путин гарантирует Трампу что-то и вы в это верите, господин президент Трамп, то после вас он может нарушить все, о чем он говорит. Кто будет нести за это ответственность? Для нас нужен понятный, справедливый, четкий, действенный мир, который не будет зависеть от того, кто президент, кто премьер-министр, какой лидер, независимо от этого."

Зеленский добавил: если сегодня Украине "не дают НАТО, то мы просим - дайте то, что будет работать так же".

"У нас есть варианты – те о которых мы сегодня говорим. И если россияне нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают и им за это ничего нет и, наоборот, ослабляют санкции. То здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше", - сказал он.