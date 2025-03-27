'Это сложная и важная тема': Зеленский заявил, что некоторые страны готовы разместить миротворцев в Украине только при гарантиях США

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину с тем, чтобы гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

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Об этом украинский лидер сказал в интервью французскому изданию Le Figaro. 27 марта он находится в Париже, где проходит саммит "коалиции желающих".

По его словам, на этой встрече вопрос контингентов будет обсуждаться, ведь у некоторых стран нет возможности прислать миротворцев, а другие готовы это сделать, однако при условии американских гарантий безопасности.

"Конечно, мы будем говорить о контингентах. Нам нужно определить наши потребности, выяснить, кто готов прислать войска, какие войска, сколько и где их разместить. Сколько стран реально готовы это сделать? Это сложная и важная тема", – пояснил Зеленский.

Говоря о гарантиях безопасности, он подчеркнул, что Киев стремится к тому, чтобы замороженные российские активы были использованы для оснащения Сил обороны, поскольку крепкая украинская армия является самой большой гарантией безопасности для страны.

Кроме того, добавил президент, Украине нужна противовоздушная оборона.

"У американцев она есть. Мы обсуждали это с Дональдом Трампом. Но если американцы не предоставят нам эту систему, нам придется работать с европейцами, чтобы увидеть, какие подобные средства они могут предоставить нам, чтобы мы могли полностью закрыть свое небо", – добавил Зеленский.

Отметим, что на саммите "коалиции желающих" в Париже 27 марта европейские лидеры собрались обсудить совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что идея введения западного контингента в Украину, продвигаемая на "коалиции желающих", не предполагает развертывания иностранных военных непосредственно на передовой. Он отметил, что линия столкновения не зафиксирована, и этот вопрос еще предстоит обсуждать на переговорах между Украиной и Россией.

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