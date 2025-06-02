Бывшую главу МИД Германии избрали президентом Генассамблеи ООН: что известно о ее позиции по Украине

Новым председателем Генеральной ассамблеи ООН на один год стала Анналена Бербок, экс-министр иностранных дел Германии. Ее избрание считалось формальностью, но незадолго до выборов одно из государств-членов (предварительно, Россия) попыталось создать препятствия и настояло на тайном голосовании.

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Как объявил действующий председатель Генассамблеи Филемон Янг, кандидатуру Бербок поддержали 167 государств-членов Организации Объединенных Наций из 193. Об этом 2 июня сообщило издание Spiegel.

То, что формат голосования захотела изменить РФ, сообщили неназванные дипломатические источники. Москва до этого открыто выступала против кандидатуры Бербок, обвиняя ее в "предвзятом отношении".

Будучи главой МИД ФРГ, Бербок неоднократно осуждала неспровоцированную агрессию Российской Федерации против Украины. Также она последовательно призывала к давлении на Кремль.

После избрания политик поблагодарила сторонников и сказала, что хочет быть "честным посредником" для Генассамблеи.

Срок полномочий Бербок на посту президента ГА ООН стартует 9 сентября 2025 года и продлится один год. Она станет пятой женщиной, занимающей этот пост с момента основания ООН почти 80 лет назад.

Считается, что эта высшая должность имеет в первую очередь протокольное значение. Будучи президентом, Бербок будет председательствовать на заседаниях Генеральной ассамблеи и определять процедуры и пункты повестки дня.

В Spiegel указали, что должность позволит представительнице Берлина оказывать по крайней мере ограниченное влияние на закулисные процессы принятия решений, в чем будет полезной прямая линия Бербок с министрами иностранных дел по всему миру.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Анналена Бербок призывала "не обманывать себя", поскольку Россия тормозит прекращение огня снова и снова, требуя уступок от Украины.

– В феврале этого года политик заявила о необходимости более сильного давления на Соединенные Штаты Америки, в том числе в связи с переговорами между Вашингтоном и Москвой касательно Украины. "Фиктивный мир – мир, который является не миром, а шантажом или капитуляцией – это не мир, а наоборот: дальнейшая подготовка к еще большей войне и насилию", – подчеркивала она.

– Бербок также критиковала предложение президента США Дональда Трампа вернуть РФ в группу G7, потому что "нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может".

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