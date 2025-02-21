'Нужен второй поворотный момент': Бербок заявила о необходимости усилить давление на США

Германия усиливает давление на Соединенные Штаты Америки, в том числе в связи с переговорами между Вашингтоном и Москвой касательно Украины. Вашингтону нужно дать понять, что они могут потерять намного больше, если больше не будут стоять рядом с либеральными демократиями Европы.

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Соответствующее заявление 21 февраля сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Berliner Morgenpost. Она отметила, что усиление давления на американское правительство имеет смысл.

Бербок поддержала мнение канцлера Олафа Шольца о переломном моменте в начале полномасштабной войны в Украине.

"Три года назад мы сказали: это переломный момент. Теперь нам нужен второй переломный момент, больше никаких промедлений и колебаний ради нашего мира", – сказала политика.

Министр также предостерегла от шантажа в связи с переговорами по Украине. "Фиктивный мир – мир, который является не миром, а шантажом или капитуляцией – это не мир, а наоборот: дальнейшая подготовка к еще большей войне и насилию", – объяснила она.

"Именно поэтому я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она будет в этом нуждаться, потому что это наш мир. Никто не может решать вопросы войны и мира за спинами у украинцев или нас, европейцев, и это четкая позиция Германии", – добавила Бербок.

Ранее мы писали о том, что Шольц после встречи европейских лидеров в Париже заговорил о миротворцах в Украине. По его словам, "время для мира еще не пришло", Украина все еще "в центре жестокой войны", поэтому и говорить о миротворцах рано.

Также канцлер назвал решение президента США Дональда Трампа назвать Владимира Зеленского диктатором "неправильным и опасным", потому что последний является легитимно избранным главой государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе поедут в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом. Макрон будет находиться с визитом в столице США 24 февраля, а Стармер посетит Белый дом 27 февраля.

Французский лидер заявил, что планирует предупредить главу Белого дома о том, что не стоит идти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину. С главой Кремля нельзя быть слабым, потому что в дальнейшем это не будет отвечать интересам Трампа, подчеркнул он.

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