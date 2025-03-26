'Путин продолжает лгать о желании мира': Бербок заявила, что Россия должна согласиться на прекращение огня без условий

Россия продолжает выдвигать все новые и новые требования уступок со стороны Украины в переговорах о прекращении огня, что нельзя назвать диалогом. А российский диктатор Владимир Путин и Кремль продолжают лгать о желании достичь мира, не прекращая атак по украинцам.

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Нельзя доверять таким заявлениям Москвы, Россия должна согласиться на прекращение огня без каких-либо условий. Об этом заявила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине.

Она назвала попытку США играть роль посредника в переговорах положительным, ведь вести переговоры всегда важно и нужно. В то же время дипломат подчеркнула, что нельзя обманываться и доверять Путину.

"Нельзя обманывать себя и, прежде всего, нельзя позволить российскому лидеру ослепить себя. Это не ситуация диалога, если прекращение огня снова и снова увязывается с уступками и новыми требованиями", - заявила Бербок.

Она добавила, что на встрече глав МИД G7 в Канаде все участники группы, включая американцев, ясно дали это понять.

Анналена Бербок подчеркнула, что непрекращающиеся постоянные массированные атаки на Украину демонстрируют, что Путин продолжает пытаться "создавать факты на поле боя".

"Особенно в том, что касается Черного моря и украинского зерна Путин никогда не проявлял никакого внимания к беднейшим людям мира, но неоднократно играл на проблемах и вызовах беднейших людей мира", – отметила глава МИД Германии.

В течение трех лет полномасштабной войны Кремль без устали продвигал наружу ложные нарративы, подчеркнула Бербок. Это касается и якобы санкций против российского зерна и удобрений, которые на самом деле не существовало.

"Санкций против зерна и удобрений, о которых заявляет Россия, не существует, и их не было все эти три года. Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров зерна и удобрений, доказывая, что торговля ими вполне возможна", – подчеркнула дипломат.

Она напомнила усилия, в частности генерального секретаря ООН по поиску путей решения всех технических проблем, хотя Россия неоднократно отвергала эти предложения.

"Мы снова призываем Россию согласиться на полное прекращение огня без дополнительных условий и прекратить свои жестокие нападения на народ Украины", – подытожила Бербок.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российский диктатор Путин продолжает "тормозить" усилия Трампа по прекращению огня в Украине, о котором США договорились с Киевом. И даже якобы согласившись на временное прекращение ударов по энергетике и Черному морю, Кремль выдвинул значительное количество дополнительных требований. В частности, Москва потребовала снятия части санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В ЕС заявили, что любое смягчение или отмена санкций против РФ возможно только после полного вывода российских войск со всей территории Украины. Страны Евросоюза продлили действие двух санкционных рамок блока в отношении России еще на шесть месяцев в конце января и начале марта.

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