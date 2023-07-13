'Будущее Украины – в НАТО': Рютте отметил, что сотрудничество с Украиной наращивается на всех уровнях

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который посетил саммит НАТО в Вильнюсе, заявил, что Украина непременно станет членом Альянса. По его словам, сотрудничество с нашим государством наращивается на всех уровнях.

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Заявление Рютте опубликовал в Twitter. Саммит он назвал успешным (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У нас был успешный саммит НАТО, на котором мы подтвердили нашу постоянную поддержку Украины не только на словах, но и на деле. Мы активизируем наше сотрудничество с Украиной на всех уровнях. Потому что давайте проясним: будущее Украины – в НАТО", – заявил Рютте.

Он подчеркнул, что первое заседание нового Совета Украина-НАТО – это достижение важной вехи.

"Но что еще более важно: Украине гарантирована наша долгосрочная военная поддержка. Тем самым мы помогаем Украине создать армию, способную противостоять российской угрозе и действовать в соответствии со стандартами НАТО", – добавил чиновник.

Рютте назвал российскую войну войной Путина в Украине и заявил, что она ясно дает понять, что оборона и сдерживание на территории НАТО требуют от всех постоянной приверженности и внимания.

"Вот почему так важно, что на этом саммите мы впервые за десятилетия приняли коллективные планы обороны территории НАТО, ориентируясь на сохраняющуюся российскую угрозу на наших границах. НАТО является краеугольным камнем нашей безопасности, и Нидерланды гордятся тем, что являются частью этого Альянса. Вот почему я считаю честью, что в 2025 году Нидерланды впервые в истории нашего Альянса станут страной-хозяйкой саммита НАТО", – отметил премьер-министр.

Также он выразил удовлетворение тем, что саммит стал хорошей возможностью встретиться с другими лидерами и показал, как разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и своими иностранными коллегами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подвел итоги прошедшего 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что нашей стране нужно готовиться к следующему такому мероприятию Североатлантического альянса, которое пройдет в Вашингтоне, США, в апреле 2024 года.

Также сообщалось, что Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора последний намекнул, что вступление нашей страны в Северо-Атлантический альянс состоится при его каденции. Это означает, что Украине, вероятно, не придется долго ждать, ведь президентские выборы в США должны пройти в декабре 2024 года.

Ранее Зеленский отметил проведение первого заседания Совета Украина-НАТО и согласования странами "Группы семи" Совместной декларации о поддержке нашей страны.