Украине нужно готовиться к следующему саммиту НАТО: Зеленский подвел итоги саммита в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги прошедшего 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что нашей стране нужно готовиться к следующему такому мероприятию Североатлантического альянса, которое пройдет в Вашингтоне, США, в апреле 2024 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Зеленский подчеркнул, что это произойдет, когда Украина одержит победу в российской войне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Гарант подчеркнул, что основной целью для Украины является победа в войне с Россией, что откроет возможность членства в Альянсе.

"Украине нужно готовиться к следующему саммиту НАТО, в частности, одержав победу в войне с Россией, что откроет возможность обретения нашим государством членства в Альянсе", – заявил Зеленский во время встречи с представителями украинских и иностранных СМИ по результатам визита в Литву.

По его словам, с победой точно придет членство в НАТО.

"Мы верим в победу. Мы верим, что будет следующий, очень важный шаг для Украины на следующем саммите НАТО. Символично – все-таки 75 лет Альянса, в Вашингтоне. Нам нужно много работать и готовиться к этому саммиту", – добавил глава государства.

Он заявил, что Украина станет членом ЕС и НАТО уже в недалеком будущем.

"И точно всем понятно: мы имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского Союза. Это абсолютно справедливо. Украина боролась для себя такое будущее, недалекое будущее – быть равноправным членом Европейского Союза, альянса безопасности и быть независимым государством", – отметил Зеленский.

Отметим, что Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора последний намекнул, что вступление нашей страны в Северо-Атлантический альянс состоится при его каденции. Это означает, что Украине, вероятно, не придется долго ждать, ведь президентские выборы в США должны пройти в декабре 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля в Вильнюсе прошел второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружие. Причем последняя для Украины сейчас является приоритетом номер один.

Ранее Зеленский отметил проведение первого заседания Совета Украина-НАТО и согласования странами "Группы семи" Совместной декларации о поддержке нашей страны.