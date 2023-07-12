Зеленский в Вильнюсе провел длительные переговоры с Байденом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел продолжительные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны, среди прочего, говорили о дальнейшем долгосрочном оборонном сотрудничестве.

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он поблагодарил лично Байдена, Конгресс и весь американский народ за мощную помощь, оказанную Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, прежде всего военную. В целом, поддержка со стороны США достигает уже 43 млрд долларов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"США бок о бок с Украиной все время нашей защиты против агрессии. Мы это чрезвычайно ценим. Спасибо лично президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за жизненно важную помощь: военную, финансовую, политическую, оказанную Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Хочу поблагодарить вас за то, что все эти дни вы с нами, бок о бок. Мы это чрезвычайно ценим", – сказал президент Украины.

Зеленский подробно проинформировал Байдена о ходе боевых действий на передовой, а также раскрыл оперативные и стратегические планы Украины. Стороны обсудили внутренние процессы в Российской Федерации, учитывая недавние события.

Также Зеленский отметил проведение сегодня, 12 июля, первого заседания Совета Украина-НАТО и согласования странами "Группы семи" Совместной декларации о поддержке нашей страны.

"Я знаю, что другие государства стремятся поддержать решение G7. И это очень поможет, потому что это очень конкретные вещи для обеспечения безопасности, которые вы делаете для нас... Очень хорошая, сильная встреча с господином Президентом США Джозефом Байденом. Встреча по меньшей мере вдвое дольше, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Подробно обсудили ситуацию на передовой, наши возможности, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, внутренние российские процессы, учитывая недавние события", – добавил гарант.

Байден, в свою очередь, отметил, что его коллега и украинская делегация имели возможность почувствовать, как велика поддержка со стороны всех государств-партнеров.

"Вы уже сделали большой объем работы, и я знаю, что вы еще многое предстоит сделать. Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча и мы с вами будем праздновать официальное членство в НАТО", – сказал американский президент.

Он отметил чрезвычайную храбрость и мужество украинского народа, который уже более 500 дней противостоит масштабной российской агрессии, и заверил, что США делают и будут делать все, чтобы оперативно помогать Украине всем необходимым столько, сколько это потребуется.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружие. Причем последняя для Украины сейчас является приоритетом номер один.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, во время беседы речь шла и об Украине.