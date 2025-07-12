'Больше дронов и давления на Россию': Зеленский подвел итоги Конференции по восстановлению Украины. Видео

Укрепление украинской ПВО, дополнительные инвестиции в производство дронов, в частности дронов-перехватчиков, и усиление давления на Россию стали результатом Конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Риме.

Видео дня

Об этом 12 июля заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Конференция, посвященная восстановлению, стала одновременно площадкой для защиты Украины, укрепления ее армии и развития производства оружия.

Она продемонстрировала "высокий уровень представительства и высокий уровень поддержки Украины", написал глава государства в официальном Telegram-канале.

"Есть важные договоренности и для нашей обороны, и для нашего восстановления. Прежде всего ПВО и производство всех типов дронов, в том числе дронов-перехватчиков. Приближаем соглашения, которые обеспечат Украине новые системы ПВО и ракеты к ним", – говорится в видео, обнародованном Зеленским.

Кроме того, есть положительные сигналы от США о предоставлении систем ПВО Patriot для Украины.

В частности, Германия и Норвегия готовы помочь с покупкой этих систем.

Также достигнуто новое соглашение с Великобританией, благодаря которому Украина получит более пяти тысяч ракет к ПВО для борьбы с ударными дронами.

"Каждую неделю добавляем и инвестиций в производство оружия в Украине. Есть новые решения партнеров для этого", – говорится в видео.

В Италии также состоялась встреча формата "Коалиции желающих". Одним из ключевых вопросов были средства для Сил обороны Украины.

"Очень продуктивно" прошли встречи с представителями США.

"Важно, чтобы поддержка Украины продолжалась и чтобы давление на Россию стало сильнее. Именно это является ключевыми предпосылками мира. Продолжать войну должно стать действительно больно для агрессора. Рассчитываем на сильные санкционные шаги", – говорится в видео.

Зеленский выразил поблагодарит всех, кто "помогает защищать жизнь и приближать справедливый и длительный мир".

Как сообщал OBOZ.UA, четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025) проходила в Риме 10 и 11 июля. Зеленский, выступая на мероприятии, обратился к партнерам с призывом инвестировать в украинский оборонный комплекс.

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