"Выходит далеко за пределы восстановления инфраструктуры": Келлог озвучил американское видение "Плана Маршалла" для Украины

Восстановление Украины после установления устойчивого мира станет чрезвычайно важной задачей, которая повлияет на безопасность всей Европы. В то же время США осознают масштабность этого вызова, ведь восстановление страны будет включать не только физическую инфраструктуру.

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Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог на 4-й Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025) в Риме. Следовательно, американский спецпредставитель озвучил американское видение "Плана Маршалла" для Украины.

"Соединенные Штаты признают, что восстановление Украины будет огромной, но критически важной задачей, которая будет иметь последствия для более широкой европейской региональной безопасности. Мы также осознаем, что восстановление Украины выходит далеко за пределы восстановления физической инфраструктуры, поскольку она включает решение социальных и экономических последствий войны", – отметил он.

По мнению чиновника, среди приоритетов – безопасное возвращение всех беженцев, возвращение незаконно вывезенных украинских детей, поддержка ветеранов и масштабное разминирование территорий. Все это, отметил Келлог, необходимо для безопасного и стабильного будущего украинцев.

Что касается экономики, то инвестиции в восстановление будут зависеть от ситуации с безопасностью. Кэллог отметил, что инвесторам необходима уверенность и гарантии, что любое достигнутое мирное соглашение обеспечит долгосрочную безопасность. Мир должен быть не временным, а комплексным и устойчивым.

"Именно поэтому наши усилия по обеспечению мира направлены не только на временное прекращение огня, а на достижение комплексного и постоянного мирного соглашения. Все эти аспекты должны быть учтены в любых усилиях по восстановлению", – подчеркнул спецпредставитель.

По словам Келлога, главная цель партнеров – способствовать восстановлению так, чтобы сохранить украинский суверенитет, безопасность, политическую и экономическую стабильность. Он также напомнил, что после Второй мировой войны США и Европа уже проходили подобный путь благодаря "плану Маршалла", и был успешно преодолен кризис.

"Соединенные Штаты и Европа могут снова возглавить подобные усилия в отношении Украины, и мы уже видим прогресс в этом направлении", – убежден чиновник.

Он подчеркнул, что фундаментом новой стратегии восстановления должно стать сохранение государственного суверенитета Украины.

"Продолжая формировать видение будущего восстановления Украины, мы все должны руководствоваться единым набором принципов, которые будут определять план восстановления Украины. Сегодня я предлагаю, чтобы основным принципом любых усилий по восстановлению Украины было сохранение суверенитета национального государства и демократического правления украинским народом", – резюмировал Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Украина оценивает стоимость восстановления и модернизации в $1 трлн на период в 14 лет. Средства предполагается привлечь с помощью создания двух масштабных фондов, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этой конференции.

Президент Зеленский уточнил, что в совместном проекте восстановления Украина будет принимать только настоящих партнеров. То есть имеются в виду страны, которые не помогают России продолжать агрессивную войну.

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