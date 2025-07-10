В ЕС заявили, что сделали "ставку на будущее Украины", и запустили специальный фонд, который поможет восстановить страну

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Конференции URC в Италии объявила о создании Фонда глобальной реконструкции и реновации Украины. Фонд основан с участием Италии, Германии, Франции, Польши и с помощью Европейского инвестиционного банка. Президент Еврокомиссии уверена, что со временем к нему присоединятся и другие страны.

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Выступление главы Еврокомиссии транслировали на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины. По ее словам, это крупнейший в мире акционерный фонд, который будет способствовать инвестициям в ключевые сферы: энергетику, транспорт, критически важное сырье и отрасли двойного использования

"Мы крупнейший донор Украины... Я хочу также объявить выплаты более 3 млрд евро на украинский механизм. Это гарантии, гранты. Мы подписали это сегодня... Это даст нам возможность открыть новый путь для 10 новых миллиардов евро на реконструкцию, на восстановления Украины. Мы делаем все, чтобы помогать и восстанавливать Украину", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС делает ставку "на будущее Украины", ведь инвестирует средства налогоплательщиков в восстановление и развитие страны.

Отдельно она отметила: необходимо частное инвестирование. Президент Еврокомиссии объявила о создании нового Фонда, который будет заниматься привлечением средств в восстановление Украины.

"Очень важны инвестиции в частный сектор. Мы сможем выстроить сильные фундации. Я слушала внимательно. Ты говори, Владимир (Зеленский, президент Украины. – Ред.), что нужен Фонд для реконструкции. Я сейчас хочу объявить начало работы Фонда глобальной реконструкции и реновации Украины. Это даст возможность инвестиций в энергетику, критические материалы. Чтобы повысить эти возможности, мы хотим построить синергию частного сектора с публичным сектором. Важно это сказать сейчас, мы работаем вместе с Италией, Германией, Польшей, ЕБРР. Большое спасибо вам. И я также знаю точно, что другие члены (ЕС. – Ред.) объединятся сейчас. Время для инвестиций в Украину сейчас. И в конце – политическая поддержка очень нужна Украине", – сказала политик.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль на этом же форуме заявил, что Украина оценивает стоимость восстановления и модернизации в $1 трлн на период в 14 лет. Средства предполагается привлечь с помощью создания двух масштабных фондов.

Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC) проходит уже в четвертый раз. Предыдущие такие встречи проходили в Лугано (Швейцария), Лондоне (Великобритания) и Берлине (Германия). В этом году конференцию организовывают правительства Украины и Италии при участии Еврокомиссии, международных финансовых институтов, представителей бизнеса, гражданского общества и местных властей. Основная цель – мобилизовать всестороннюю поддержку Украины, в частности через привлечение частного капитала, восстановление громад и регионов и содействие евроинтеграционным реформам.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию, где 10-11 июля проходит URC2025. Глава государства уже встретился с Папой Римским Львом XIV, а также провел переговоры со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

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