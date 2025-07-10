"Это чистый терроризм": Зеленский на Конференции по восстановлению Украины в Риме рассказал, чего добивается Путин. Видео

Президент Владимир Зеленский прибыл на Конференцию по восстановлению Украины. Мероприятие продлится два дня в итальянской столице – Риме.

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Вместе с главой государства на конференцию приехала первая леди Елена Зеленская. Об этом сообщает издание "Суспільне Новини".

Накануне Зеленский проинформирвал, что проведет переговоры с партнерами в рамках "коалиции желающих". Речь будет идти о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины.

В ходе выступления Зеленский рассказал европейским партнерам, что Россия продолжает террор против Украины. По словам президента, агрессор почти ежедневно запускает сотни российско-иранских дронов. Глава государства подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин отбросил все мирные предложения и продолжает эскалацию.

Зеленский призвал парнтеров ответить на российскую агрессию коллективнов поддержкой, в частности, инвестициями в совместное производство вооружения.

"Я призываю всех наших партнеров: увеличивайте свои инвестиции. В то время как Россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования на производство дронов. Более 30 стран и сотни компаний представлены на конференции сегодня, и мы должны дойти до такой точки, в которой украинский сектор ПВО и дронов будут поддерживать сотни компаний. Пожалуйста, пообщайтесь с нашей командой оп поводу деталей", – заявил Зеленский.

Что касается восстановления Украины, президент заявил, что для этих целей нужно использовать замороженные российские активы. При этом Зеленский подчеркнул, что в совместном проекте восстановления Украина будет принимать только настоящих партнеров, которые не помогают России продолжат агрессивную войну.

Конференция URC (Ukraine Recovery Conference) проходит в Риме 10-11 июля 2025 года. Это международная конференция высокого уровня, посвященная поддержке и восстановлению Украины после полномасштабного вторжения. Она является четвертой по счету (предыдущие проходили в Лугано, Лондоне и Берлине).

Основными целями конференции называют привлечение инвестиций для реконструкции и экономического роста Украины, финансовая и техническая поддержка от правительств, международных организаций и финансовых учреждений, а также поддержка развития человеческого капитала Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал, что 10 июля Зеленский проведет важные встречи в Риме. Он будет иметь дополнительные контакты с представителями американской стороны.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку страны-террориста России. Глава государства в очередной раз призвал существенно усилить санкционное давление на Москву. Также он заявил, что на такие российские удары нужно отвечать жестко.

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