Бельгия объявила о шести новых партнерствах в сфере восстановления Украины: что они предусматривают

Бельгия объявила о подписании шести новых стратегических партнерств в поддержку восстановления Украины. Среди них – пять меморандумов о взаимопонимании с украинскими министерствами и первая инвестиция BIO Invest в украинский малый и средний бизнес.

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Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на Конференции по восстановлению Украины 2025 в Риме. Он отметил, что эти конкретные обязательства укрепляют политическую позицию Бельгии как надежного и амбициозного партнера Украины.

"Украина держится перед лицом жестокой агрессии России. Она заслуживает не только нашего восхищения, но и нашей долговременной поддержки. Поддержать Украину сегодня – это отказаться принимать насилие как норму. Это означает, что только справедливый мир, основанный на праве и суверенитете, является приемлемым", – заявил министр Прево.

Подписано 5 новых соглашений для структурного восстановления Украины

Бельгийское агентство международного развития Enabel подписало 10 июля пять меморандумов с украинскими министерствами экономики, здравоохранения, энергетики, образования и регионального развития.

Соглашения направлены на модернизацию государственных услуг, укрепление энергетической устойчивости, улучшение медицинской и образовательной инфраструктуры, а также поддержку местной занятости.

"Эти соглашения доказывают, что наше сотрудничество – это не только слова. Оно воплощается в конкретных действиях в пользу украинского народа и в поддержку реформ, необходимых для европейской интеграции", – подчеркнул Прево.

На сегодня благодаря программе BE-Relieve Ukraine около 400 общественных зданий в Украине уже оснащены генераторами, также разворачиваются мобильные котельные и системы отопления, в частности в школах и больницах.

Кроме того, Enabel финансирует строительство школьных укрытий и ремонт образовательной и медицинской инфраструктуры.

BIO Invest делает первую инвестицию в украинский бизнес

BIO Invest, бельгийская инвестиционная компания для развивающихся стран, объявила о первой сделке на 5 миллионов евро с банком "Львов". Финансирование направлено на поддержку малого и среднего бизнеса – основы украинской экономики, важной для создания рабочих мест, социальной сплоченности и национальной устойчивости.

"Защищать страну – это также защищать ее экономику. Сильная экономика – это щит: она защищает средства к существованию, поддерживает государственные услуги и дает гражданам причину оставаться, восстанавливать и верить в будущее", – отметил министр Прево.

Бельгия также подтвердила свое обязательство предоставлять Украине 1 миллиард евро ежегодно с 2025 по 2029 год, после уже предоставленных 2,2 миллиарда евро в период с 2022 по 2024 годы.

Напомним, что в Риме 10 июля началась 4-я Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025), которая собрала около 5 тысяч участников. Мероприятие организовано совместно правительствами Украины и Италии, в нем принимают участие почти 100 правительственных делегаций и 40 делегаций от международных организаций, в том числе финансовых.

Как сообщал OBOZ.UA:

В целом Украина оценивает стоимость восстановления и модернизации в $1 трлн на период в 14 лет. Средства предполагается привлечь с помощью создания двух масштабных фондов. Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль на вышеупомянутой конференции.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в совместном проекте восстановления Украина будет принимать только настоящих партнеров. То есть речь идет о странах, которые не помогают России продолжать войну.

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