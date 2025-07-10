Украине нужен 1 трлн долларов: Шмыгаль раскрыл, на сколько хватит этой суммы для восстановления
Украина оценивает стоимость восстановления и модернизации в $1 трлн на период в 14 лет. Средства предполагается привлечь с помощью создания двух масштабных фондов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Заявление прозвучало во время выступления по видеосвязи на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025, проходящей в Италии.
"Восстановление и модернизация Украины, по нашим оценкам, будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет", – сказал глава украинского правительства.
Где возьмут средства на восстановление
Концепция, по словам Шмыгался, предусматривает формирование двух ключевых фондов. Ими станут:
- "Фонд Украина" на $540 млрд
Это сумма, которая необходима для восстановления Украины по оценке Всемирного банка. Источниками наполнения станут:
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- конфискованные российские активы;
- специальный налог на экспорт российского сырья.
- Европейский структурный фонд в поддержку Украины на $460 млрд
Этот фонд станет платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.
Стратегические задачи: о чем еще говорил Шмыгаль
Премьер-министр обозначил две ключевые задачи в рамках программы восстановления Украины:
- Поддержание и усиление санкционного давления на Россию.
- Обеспечение достаточного объема финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанным с ней вызовам.
По словам Шмыгаля, Украина совместно с партнерами уже преодолела большинство финансовых вызовов. В частности, был запущен финансовый механизм ERA для использования российских замороженных активов, выполняется программа с МВФ, а также имеется "достаточный объем ресурсов" для покрытия дефицита государственного бюджета в 2025 году.
Будущий вызов – финансирование обороны
На заседании также обсуждалось привлечение финансовой поддержки на 2026 и 2027 годы, с подготовкой к различным сценариям. Украина предлагает европейским партнерам инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии.
- Текущие военные расходы составляют $100-120 млрд.
- В условиях мира, без учета производства оружия, содержание украинской армии будет стоить 50 млрд евро в год.
- Украина рассчитывает, что половину этой суммы обеспечит ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию, где 10-11 июля проходит URC2025. Глава государства уже встретился с Папой Римским Львом XIV, а также провел переговоры со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
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