Украине нужен 1 трлн долларов: Шмыгаль раскрыл, на сколько хватит этой суммы для восстановления

Украина оценивает стоимость восстановления и модернизации в $1 трлн на период в 14 лет. Средства предполагается привлечь с помощью создания двух масштабных фондов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Заявление прозвучало во время выступления по видеосвязи на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025, проходящей в Италии.

"Восстановление и модернизация Украины, по нашим оценкам, будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет", – сказал глава украинского правительства.

Где возьмут средства на восстановление

Концепция, по словам Шмыгался, предусматривает формирование двух ключевых фондов. Ими станут:

"Фонд Украина" на $540 млрд

Это сумма, которая необходима для восстановления Украины по оценке Всемирного банка. Источниками наполнения станут:

конфискованные российские активы; специальный налог на экспорт российского сырья.

Европейский структурный фонд в поддержку Украины на $460 млрд

Этот фонд станет платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

Стратегические задачи: о чем еще говорил Шмыгаль

Премьер-министр обозначил две ключевые задачи в рамках программы восстановления Украины:

Поддержание и усиление санкционного давления на Россию .

. Обеспечение достаточного объема финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанным с ней вызовам.

По словам Шмыгаля, Украина совместно с партнерами уже преодолела большинство финансовых вызовов. В частности, был запущен финансовый механизм ERA для использования российских замороженных активов, выполняется программа с МВФ, а также имеется "достаточный объем ресурсов" для покрытия дефицита государственного бюджета в 2025 году.

Будущий вызов – финансирование обороны

На заседании также обсуждалось привлечение финансовой поддержки на 2026 и 2027 годы, с подготовкой к различным сценариям. Украина предлагает европейским партнерам инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии.

Текущие военные расходы составляют $100-120 млрд .

. В условиях мира, без учета производства оружия, содержание украинской армии будет стоить 50 млрд евро в год .

. Украина рассчитывает, что половину этой суммы обеспечит ЕС.

Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC) проходит уже в четвертый раз. Предыдущие такие встречи проходили в Лугано (Швейцария), Лондоне (Великобритания) и Берлине (Германия). В этом году конференцию организуют правительства Украины и Италии при участии Еврокомиссии, международных финансовых институтов, представителей бизнеса, гражданского общества и местных властей. Основная цель – мобилизовать всестороннюю поддержку Украины, в частности путем привлечения частного капитала, восстановления громад и регионов и содействия евроинтеграционным реформам.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию, где 10-11 июля проходит URC2025. Глава государства уже встретился с Папой Римским Львом XIV, а также провел переговоры со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

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