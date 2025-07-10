Италия возьмет патронат над восстановлением Одессы: Зеленский провел встречу с Мелони. Фото и видео

Италия, которая ранее пообещала заниматься восстановлением культурного наследия Одессы, намерена расширить свои действия по восстановлению Украины. В частности, эта европейская страна возьмет патронат над общим восстановлением Одессы.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по факту встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Встреча состоялась во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая, напомним, проходит в Риме.

По словам главы украинского государства, итальянская помощь в указанной сфере начнется, не дожидаясь конца войны в Украине.

"Конечно, обсуждали восстановление. Ценим готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы. Однако абсолютный приоритет для нас сейчас – это ПВО и производство дронов, особенно перехватчиков. Будем рады видеть итальянские инвестиции во все то, что сейчас защищает жизнь в Украине и потом будет беречь Италию", – отметил Владимир Зеленский и поблагодарил Италию за готовность помогать.

Украинский лидер отметил, что уровень решений и встреч на Конференции "действительно высокий" – в мероприятии принимают участие более 500 итальянских компаний, ожидается, что будет подписано около 200 двусторонних соглашений на общую сумму более 10 млрд евро.

Украина рассчитывает на активное участие Италии в разработке и реализации общего плана послевоенного восстановления нашей страны. Как считает Владимир Зеленский, для такого восстановления нужно использовать замороженные российские активы.

В свою очередь Джорджа Мелони заверила, что Италия готова инвестировать в Украину.

"На конференции мы подписываем ряд соглашений, а также финансовые гарантийные инструменты для бизнеса, компаний, которые готовы вкладываться, и это сверхважно. Но также – и относительно непосредственных инвестиций наших промышленных предприятий", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Украина оценивает стоимость восстановления и модернизации в $1 трлн на период в 14 лет. Средства предполагается привлечь с помощью создания двух масштабных фондов, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этой Конференции.

Президент Зеленский уточнил, что в совместном проекте восстановления Украина будет принимать только настоящих партнеров. То есть, имеются в виду страны, которые не помогают России продолжать агрессивную войну.

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