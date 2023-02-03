Абрамович и Столар собираются сложить мандаты нардепов: подробности

Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович намерены сложить мандаты уже на следующей неделе. Это может произойти на следующем заседании Верховной Рады.

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О том, что ВРУ на следующей неделе останется без двух мандатов, сообщил в Telegram глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. Он не назвал имена депутатов, однако, как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, речь идет именно о Столаре и Абрамовиче.

"Как я и говорил раньше, все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", – отметил Арахамия.

Напомним: 1 февраля к Столару пришли с обысками сотрудники СБУ. Правоохранители уточнили, что строительные компании, связанные с нардепом, были вовлечены в схемы по легализации средств подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.

Основанием для заинтересованности СБУ строительными компаниями, связанными со Столаром стало расследование их участия в отмывании средств Медведчука и других подсанкционных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу лишения мандатов всех нардепов от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Пока он поручил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку проработать соответствующее обращение граждан;

– Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство против всех депутатов ВРУ от фракции ОПЗЖ. Заявление с просьбой возбудить дело подал украинский защитник Юрий Гудыменко в ноябре 2022 года.

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