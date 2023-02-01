К нардепу от ОПЗЖ Столару пришли с обыском

К народному депутату Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", застройщику Вадиму Столару пришли с обысками сотрудники СБУ. Официальных заявлений относительно того, что именно ищут правоохранители и в рамках какого производства они пришли к бывшему члену ОПЗЖ, пока нет.

Видео дня

Однако неофициально появилась информация, что обыски связаны с подозрением в финансировании терроризма. Об обысках сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"У Столара обыски. Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что в последние годы был банкет", - написал он.

В то же время, по данным ZN.UA, вчера, 31 января, СБУ провела обыски в фондах народного депутата от ОПЗЖ, строительного магната Вадима Столара и его бизнес-партнера — президента компании "Киевгорстрой" Игоря Кушнира.

"Обыски прошли под патронатом руководителя Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма (сокращенно — главное управление "И") Артема Шила. Сотрудники управления "И" ограничились посещением адресов офисов аффилированных со Столаром и Кушниром благотворительных фондов по месту их регистрации и провели обыски у директоров этих фондов. Места проживания и реальные офисы Столара и Кушнира СБУ не заинтересовали", – писало издание незадолго до того, как стало известно о новых обысках.

Ранее журналист Михаил Ткач сообщал, что вышедший из фракции ОПЗЖ в 2022 году народный депутат Вадим Столар постоянно проживает в Дубае (ОАЭ). Также эту страну для проживания избрали коллеги Столара по фракции Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.

В канун Нового года Столара заметили в Дубае в российском ресторане Suvoroff. Как установили журналисты, этот украинский нардеп уже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. Это могут сделать только резиденты этой страны. Следовательно, Столар очевидно собирается жить в Объединенных Арабских Эмиратах.

Однако, по данным расследователей, после новогодних праздников Столар вернулся в Украину – а уехать назад уже не смог. По информации журналистов, сейчас он ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

Напомним, ранее в этот же день стало известно о том, что сотрудники СБУ и ДБР провели обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Сам он заверил, что обыски связаны с крушением вертолета в Броварах Киевской области, во время которого погибли высшие руководители МВД.

Также с обысками правоохранители посетили президента "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева. В ходе обысков СБУ нашла новые факты его сотрудничества с террористами ДНР.