Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов нардепов от ОПЗЖ

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по избавлению мандатов всех нардепов от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Пока он поручил главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку проработать соответствующее обращение граждан.

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Об этом говорится на сайте главы государства, где автор петиции просил его обратиться в ВРУ с предложением рассмотреть законопроекты о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ. Обращение было зарегистрировано 9 января, его поддержали более 37 тыс. человек.

Автор петиции отмечал, что основания досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины перечислены в ч. 2 ст. 81 Конституции, а порядок прекращения полномочий установлен ст. 5 ЗУ "О статусе народного депутата Украины" и ч. 2 ст. 222 регламента ВРУ.

"Учитывая указанное, обратился к Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – ответил Зеленский.

Ранее президент ответил на петицию украинцев о избавлении нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко звания "Героя Украины". Зеленский подчеркнул, что оно было присвоено еще от президента Леонида Кучмы, несмотря на предательскую позицию политика и его симпатии к Кремлю. Награда охраняется законом и может быть изъята только в случаях, которые на Бойко не распространяются.

Украинский лидер все же обратился с такой просьбой к правительству. Однако в Кабмине не нашли оснований для лишения Бойко звания "Герой Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Офис генпрокурора открыл уголовное производство против всех депутатов ВРУ от фракции ОПЗЖ. Заявление с просьбой возбудить дело подал украинский защитник Юрий Гудыменко в ноябре 2022 года.

В то же время скандальных украинских политиков из ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, вставших на сторону России, лишили гражданства Украины.

В целом представители запрещенной сегодня ОПЗЖ еще с начала агрессии России в 2014 году активно продвигали интересы Кремля в Украине. Сейчас эти парламентарии либо бежали за границу, либо ждут повторного наступления России, надеясь взять реванш. О лицах "русского мира" в Украине, до сих пор имеющих депутатский мандат, читайте в материале по ссылке.

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