Спасали неделю, остался маленький сын: Одессу всколыхнула смерть врача от COVID-19

Умершему в Одессе от COVID-19 врачу-реаниматологу Максиму Белинову было 47 лет. В соцсетях стали активно обсуждать гибель медика, сообщая о карантинных нарушениях в городской больнице.

У мужчины остался трехлетний сын, сообщила в Facebook директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

"Максим Белинов был врачом реанимации в 10 городской больнице и одним из контактных врачей, которые спасали пациента отделения, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус. Неделю врачи инфекционной больницы пытались его спасти. Но, к сожалению, Максим ушел из этого мира. Сына в расцвете сил потеряла пожилая мама", – написала она.

Максим Белинов Facebook Екатерина Ножевникова.

Ножевникова добавила, что еще несколько врачей отделения находятся на самоизоляции.

"Всем, кто кричит о всемирном заговоре и всем, кто танцует сейчас по вечерам на дискотеках с криками "нет никакого коронавируса" просто посмотрите в лицо Максиму. Ему было всего 47 лет", – отметила она.

Ниже в комментариях Ножевникова добавила, что еще один врач-реаниматолог 34 лет также "находится в инфекционке на кислороде".

Максим Белинов Facebook Екатерина Ножевникова.

Отметим, что пост с момента публикации набрал больше 6,7 тысяч лайков, больше 1,3 комментариев и 5,4 тысяч репостов.

В комментариях пользователи писали, что в больнице не соблюдали меры безопасности. Родственники, которые приходили навещать больного, также никак не защищались от инфекций.

"Знаю историю умершего пациента не понаслышке. В больнице он был с марта! Знаю точно, что ни обслуживающие его медики, ни навещающие родственники не использовали защиту" – написала Ирина Соловьева.

"К огромному сожалению, наши врачи не соблюдают меры безопасности. В феврале в реанимации этой больницы и конкретно этому доктору я говорила, что у них проходной двор и все без масок. Моей маме делали операцию. Наши доктора в большинстве своем сами не верят в COVID-19. Это такой уровень культуры наших врачей. Сейчас тоже самое в областной больнице: "проходной двор, врачи и медсестры без масок заходят к пожилым пациентам, и врачи пожилые тоже без масок, нет карантина, приходят проведывать с детьми и т.д.". Но самое ужасное, что врачи не соблюдают и это совсем расхолаживает людей. Такая преступная халатность", – сообщила Елена Шестерикова.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе от COVID-19 умерли врач-реаниматолог городской больницы №10 и директриса школы №1.

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