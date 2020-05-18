Главная Новости
18 мая • обновлено в 15:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса

Сам отказался от кислорода: появились подробности смерти от COVID-19 врача из Одессы

9.2т
Читать материал на украинском

Врач-реаниматолог из Одессы Максим Белинов, смерть которого от коронавируса всколыхнула город, сперва четыре дня лечился самостоятельно дома.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Однако состояние его здоровья стремительно ухудшалось, отметила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко. О подробностях смерти медика она рассказала "Думской".

"В инфекционную больницу он поступил в уже тяжелом состоянии и состоянии депрессии. Возможно, это был результат интоксикации, которая влияет на адекватность человека", – подчеркнула чиновник.

Врач Максим Белинов умер от коронавируса

Врач Максим Белинов умер от коронавируса

По ее словам, Белинову была показана кислородная поддержка, но он категорически отказался от нее.

"Мы даже пошли на крайние меры и в костюме химзащиты пропустили к нему жену, но и это не дало результата", – добавила Якименко.

Она также подчеркнула, что смерть 47-летнего Максима Белинова очень тяжело ударила по коллективу инфекционной больницы, все медики находятся в подавленном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
медики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
19
0
Смешно
0
Интересно
26
Печально
0
Трэш
Одесса

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • Одессу потрясла смерть от коронавируса врача-реаниматолога – мужчину спасали неделю.

  • В ношении маски нашлась скрытая опасность – COVID-19 может попасть в мозг человека.

  • Врачи предупредили, что у молодых пациентов с COVID-19 инсульт может быть "первым и последней" симптомом коронавируса.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги