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17 мая • обновлено в 19:57
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/ Одесса

В Одессе от коронавируса умерли врач и директор школы

4.5т
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В Одессе за последние сутки умерли врач-реаниматолог городской больницы №10 и директриса школы №1.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов", – написал он.

В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом

В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом

Также сообщается, что за прошедшие сутки в Одессе COVID-19 подтвердили у 12 пациентов. Общее количество инфицированных в городе составляет 156 человек, в области – 746.

Больше всего больных в Подольском районе – 356 случаев.

Всего в городе зафиксировали пять смертей от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине COVID-19 заразились 18 291 человек. Умерли 514 пациентов, выздоровели – 5116.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Максим Куцый
Место
Украина Одесса
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    Подтвержденные случаи:18 291.

    Вылечились: 5116. Умерли: 514.

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