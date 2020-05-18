Рятували тиждень, залишився маленький син: Одесу сколихнула смерть лікаря від COVID-19

Померлому в Одесі від COVID-19 лікарю-реаніматологу Максиму Бєлінову було 47 років. У соцмережах стали активно обговорювати загибель медика, повідомляючи про карантинні порушеннях в міській лікарні.

У чоловіка залишися трирічний син, повідомила в Facebook директореп благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевникова.

"Максим Бєлінов був лікарем реанімації в 10 міській лікарні і одним з контактних лікарів, які рятували пацієнта відділення, у якого згодом був виявлений коронавірус. Тиждень лікарі інфекційної лікарні намагалися його врятувати. Але, на жаль, Максим пішов з цього світу. Сина в розквіті сил втратила літня мама", – написала вона.

Максим Бєлінов Facebook Катерина Ножевникова.

Ножевникова додала, що ще кілька лікарів відділення знаходяться на самоізоляції.

"Всім, хто кричить про всесвітню змову і всім, хто танцює зараз вечорами на дискотеках з криками "немає ніякого коронавірусу" просто подивіться в обличчя Максиму. Йому було всього 47 років", – зазначила вона.

Нижче в коментарях Ножевникова додала, що ще один лікар-реаніматолог 34 років також "знаходиться в інфекціонці на кисні".

Максим Бєлінов Facebook Катерина Ножевникова.

Відзначимо, що пост з моменту публікації набрав більше 6,7 тисячі лайків, більше 1,3 коментарів і 5,4 тисяч поширень.

У коментарях користувачі писали, що в лікарні не дотримувалися заходів безпеки. Родичі, які приходили відвідувати хворого, а також не захищалися від інфекцій.

"Знаю історію померлого пацієнта не з чуток. У лікарні він був з березня! Знаю точно, що ні обслуговуючі його медики, ні навідують родичі не використовували захист" – написала Ірина Соловйова.

"На превеликий жаль, наші лікарі не дотримуються заходів безпеки. У лютому в реанімації цієї лікарні та конкретно цьому доктору я говорила, що у них прохідний двір і всі без масок. Моїй мамі робили операцію. Наші лікарі в більшості своїй самі не вірять в COVID -19. Це такий рівень культури наших лікарів. Зараз те ж саме в обласній лікарні: "прохідний двір, лікарі і медсестри без масок заходять до літніх пацієнтам, і лікарі літні теж без масок, немає карантину, приходять провідувати з дітьми і т.д." Але найжахливіше, що лікарі не дотримуються і це зовсім розхолоджує людей. Така злочинна недбалість", – повідомила Олена Шестерікова.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі від COVID-19 померли лікар-реаніматолог міської лікарні №10 і директриса школи №1.

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