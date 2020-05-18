Головна Новини
18 травня • оновлено в 16:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса

Сам відмовився від кисню: з'явилися подробиці смерті від COVID-19 лікаря з Одеси

11.1т
Читати матеріал російською

Лікар-реаніматолог із Одеси Максим Белінов, смерть якого від коронавірусу сколихнула місто, спершу чотири дні лікувався самостійно вдома.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Однак стан його здоров'я стрімко погіршувався, зазначила директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Якименко. Про подробиці смерті медика вона розповіла "Думській".

"До інфекційної лікарні він потрапив у вже важкому стані і стані депресії. Можливо, це був результат інтоксикації, який, зокрема, впливає на адекватність людини", – підкреслила чиновниця.

Лікар Максим Белінов помер від коронавірусу

Лікар Максим Белінов помер від коронавірусу

За її словами, Белінову була показана киснева підтримка, але він категорично відмовився від неї.

"Ми навіть пішли на крайні заходи і в костюмі хімзахисту пропустили до нього дружину, але й це не дало результату", – додала Якименко.

Вона також підкреслила, що смерть 47-річного Максима Белінова дуже важко вдарила по колективу інфекційної лікарні, всі медики перебувають у пригніченому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
медики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
23
0
Смішно
0
Цікаво
30
Сумно
0
Треш
Одеса

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • Одесу потрясла смерть від коронавірусу лікаря-реаніматолога – чоловіка рятували тиждень.

  • У носінні маски знайшлася прихована небезпека – COVID-19 може потрапити в мозок людини.

  • Лікарі попередили, що у молодих пацієнтів із COVID-19 інсульт може бути "першим і останнім" симптомом коронавірусу.

Новини

Топпублікації

Топблоги