"Выживших запугали!" Родственники жертв пожара в колледже Одессы забили тревогу

После смертельного пожара в колледже Одессы, который по официальным данным унес жизни 8 человек, в городе провели акцию "Халатность убивает".
Одесские студенты, активисты и родственники погибших собрались на углу улиц Пушкинской и Троицкой – под стенами сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).
"Этот город небезопасен. У нас постоянно что-то происходит. И если мы будем молчать, кто даст гарантию, что мы не будем следующими", – цитирует издание "Пушкинская" организатора акции Сергея Гнездилова.
Пожар в Одессе
Он сообщил, что выживших студентов колледжа запугали. Гнездилов заявил, что они присутствовали на акции, но отказались брать слово.
Участники митинга составили перечень требований к властям и правоохранительным структурам. Обращение направят в мэрию и областную государственную администрацию.
Акция одесситов
Пушкинская
В списке требований четыре пункта:
отстранить начальника ГосЧС области Виктора Федорчака от занимаемой должности на время расследования;
установить и не затягивать сроки следствия;
немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания;
устроить реальные проверки всех общественных зданий.
Участники также почтили память жертв трагедии минутой молчания.
Акция одесситов
Пушкинская
Акция одесситов
Пушкинская
Акция одесситов
Пушкинская
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.