"Выживших запугали!" Родственники жертв пожара в колледже Одессы забили тревогу

После смертельного пожара в колледже Одессы, который по официальным данным унес жизни 8 человек, в городе провели акцию "Халатность убивает".

Одесские студенты, активисты и родственники погибших собрались на углу улиц Пушкинской и Троицкой – под стенами сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

"Этот город небезопасен. У нас постоянно что-то происходит. И если мы будем молчать, кто даст гарантию, что мы не будем следующими", – цитирует издание "Пушкинская" организатора акции Сергея Гнездилова.

Пожар в Одессе

Он сообщил, что выживших студентов колледжа запугали. Гнездилов заявил, что они присутствовали на акции, но отказались брать слово.

Участники митинга составили перечень требований к властям и правоохранительным структурам. Обращение направят в мэрию и областную государственную администрацию.

Акция одесситов Пушкинская

В списке требований четыре пункта:

отстранить начальника ГосЧС области Виктора Федорчака от занимаемой должности на время расследования;

установить и не затягивать сроки следствия;

немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания;

устроить реальные проверки всех общественных зданий.

Участники также почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Акция одесситов Пушкинская

Акция одесситов Пушкинская

Акция одесситов Пушкинская

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