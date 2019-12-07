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8 декабря • обновлено в 02:17
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"Выживших запугали!" Родственники жертв пожара в колледже Одессы забили тревогу

2.5т
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После смертельного пожара в колледже Одессы, который по официальным данным унес жизни 8 человек, в городе провели акцию "Халатность убивает".

Одесские студенты, активисты и родственники погибших собрались на углу улиц Пушкинской и Троицкой – под стенами сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

"Этот город небезопасен. У нас постоянно что-то происходит. И если мы будем молчать, кто даст гарантию, что мы не будем следующими", – цитирует издание "Пушкинская" организатора акции Сергея Гнездилова.

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Пожар в Одессе

Пожар в Одессе

Он сообщил, что выживших студентов колледжа запугали. Гнездилов заявил, что они присутствовали на акции, но отказались брать слово.

Участники митинга составили перечень требований к властям и правоохранительным структурам. Обращение направят в мэрию и областную государственную администрацию.

Акция одесситов

Акция одесситов

Пушкинская

В списке требований четыре пункта:

  • отстранить начальника ГосЧС области Виктора Федорчака от занимаемой должности на время расследования;

  • установить и не затягивать сроки следствия;

  • немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания;

  • устроить реальные проверки всех общественных зданий.

Участники также почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Акция одесситов

Акция одесситов

Пушкинская

Акция одесситов

Акция одесситов

Пушкинская

Акция одесситов

Акция одесситов

Пушкинская

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
митинг фотографии
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