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8 грудня • оновлено в 02:19
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"Тих, хто вижив, залякали!" Родичі жертв пожежі в коледжі Одеси забили тривогу

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Після смертельної пожежі в коледжі Одеси, яка за офіційними даними забрала життя 8 осіб, у місті провели акцію "Халатність вбиває".

Одеські студенти, активісти та родичі загиблих зібралися на розі вулиць Пушкінської та Троїцької – під стінами згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (щоб подивитися фото, поскрольте новину вниз).

"Це місто небезпечне. У нас постійно щось відбувається. І якщо ми будемо мовчати, хто дасть гарантію, що ми не будемо наступними", – цитує видання "Пушкінська" організатора акції Сергія Гнєзділова.

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Помер рятувальник, який гасив палаючий коледж в Одесі. Фото

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

Він повідомив, що студентів коледжу, які вижили, залякали. Гнєзділов заявив, що вони були присутні на акції, але відмовилися брати слово.

Учасники мітингу склали перелік вимог до влади та правоохоронних структур. Звернення направлять у мерію та обласну державну адміністрацію.

Акція одеситів

Акція одеситів

Пушкінська

У списку вимог чотири пункти:

  • відсторонити начальника обласної ДСНС Віктора Федорчака від займаної посади на час розслідування;

  • встановити і не затягувати терміни слідства;

  • негайно провести незалежну пожежно-технічну експертизу будівлі;

  • влаштувати реальні перевірки всіх громадських будівель.

Учасники також вшанували пам'ять жертв трагедії хвилиною мовчання.

Акція одеситів

Акція одеситів

Пушкінська

Акція одеситів

Акція одеситів

Пушкінська

Акція одеситів

Акція одеситів

Пушкінська

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
мітинг фотографии
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