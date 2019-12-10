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10 декабря • обновлено в 19:42
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Смертельный пожар в колледже Одессы: названа сумма помощи пострадавшим

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Семьи погибших, а также пострадавшие в результате пожара в колледже Одессы получат одноразовую денежную помощь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. На выплаты он поручил выделить из местного бюджета 2 миллиона 240 тысяч гривен:

  • семьи погибших получат 100 тысяч;

  • пострадавшие средней степени тяжести – 50 тысяч;

  • пострадавшие легкой степени тяжести – 10 тысяч гривен.

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od.dsns.gov.ua

"Деньги будут выделены в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики областной государственной администрации", – уточнил Куцый.

Он добавил, что пострадавшие, которые находятся в больницах, полностью обеспечены медикаментами. Учебный процесс студентов колледжа был возобновлен 9 декабря.

На ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч гривен из резервного фонда.

Уточняется, что дополнительные средства должны быть выделены Кабинетом министров и областным советом.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожар в колледже Одессы
Персона
Максим Куцый
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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