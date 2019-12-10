Смертельный пожар в колледже Одессы: названа сумма помощи пострадавшим

Семьи погибших, а также пострадавшие в результате пожара в колледже Одессы получат одноразовую денежную помощь.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. На выплаты он поручил выделить из местного бюджета 2 миллиона 240 тысяч гривен:
семьи погибших получат 100 тысяч;
пострадавшие средней степени тяжести – 50 тысяч;
пострадавшие легкой степени тяжести – 10 тысяч гривен.
Сгоревший колледж в Одессе
od.dsns.gov.ua
"Деньги будут выделены в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики областной государственной администрации", – уточнил Куцый.
Он добавил, что пострадавшие, которые находятся в больницах, полностью обеспечены медикаментами. Учебный процесс студентов колледжа был возобновлен 9 декабря.
На ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч гривен из резервного фонда.
Уточняется, что дополнительные средства должны быть выделены Кабинетом министров и областным советом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Впоследствии в городе провели акцию "Халатность убивает".
Полиция намерена объявить о подозрении директору сгоревшего колледжа Любови Кочерге, а также одной из ее подчиненных, заведующей отделением учебного заведения.
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