Смертельна пожежа в коледжі Одеси: названо суму допомоги постраждалим

Сім'ї загиблих, а також потерпілі в результаті пожежі в коледжі Одеси отримають одноразову грошову допомогу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций. На виплати він доручив виділити з місцевого бюджету 2 мільйони 240 тисяч гривень:

сім'ї загиблих отримають 100 тисяч;

постраждалі середнього ступеня тяжкості – 50 тисяч;

постраждалі легкого ступеня тяжкості – 10 тисяч гривень.

Згорілий коледж в Одесі od.dsns.gov.ua

"Гроші будуть виділені найближчим часом. Виділення коштів покладаю на Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації", – уточнив Куций.

Він додав, що потерпілі, які перебувають у лікарнях, повністю забезпечені медикаментами. Навчальний процес студентів коледжу було відновлено 9 грудня.

На ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч гривень із резервного фонду.

Уточнюється, що додаткові кошти повинні бути виділені Кабінетом міністрів і обласною радою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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