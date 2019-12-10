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10 грудня • оновлено в 19:41
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Смертельна пожежа в коледжі Одеси: названо суму допомоги постраждалим

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Сім'ї загиблих, а також потерпілі в результаті пожежі в коледжі Одеси отримають одноразову грошову допомогу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций. На виплати він доручив виділити з місцевого бюджету 2 мільйони 240 тисяч гривень:

  • сім'ї загиблих отримають 100 тисяч;

  • постраждалі середнього ступеня тяжкості – 50 тисяч;

  • постраждалі легкого ступеня тяжкості – 10 тисяч гривень.

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od.dsns.gov.ua

"Гроші будуть виділені найближчим часом. Виділення коштів покладаю на Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації", – уточнив Куций.

Він додав, що потерпілі, які перебувають у лікарнях, повністю забезпечені медикаментами. Навчальний процес студентів коледжу було відновлено 9 грудня.

На ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч гривень із резервного фонду.

Уточнюється, що додаткові кошти повинні бути виділені Кабінетом міністрів і обласною радою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Особа
Максим Куций
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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