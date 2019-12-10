Смертельна пожежа в коледжі Одеси: названо суму допомоги постраждалим

Сім'ї загиблих, а також потерпілі в результаті пожежі в коледжі Одеси отримають одноразову грошову допомогу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций. На виплати він доручив виділити з місцевого бюджету 2 мільйони 240 тисяч гривень:
сім'ї загиблих отримають 100 тисяч;
постраждалі середнього ступеня тяжкості – 50 тисяч;
постраждалі легкого ступеня тяжкості – 10 тисяч гривень.
Згорілий коледж в Одесі
od.dsns.gov.ua
"Гроші будуть виділені найближчим часом. Виділення коштів покладаю на Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації", – уточнив Куций.
Він додав, що потерпілі, які перебувають у лікарнях, повністю забезпечені медикаментами. Навчальний процес студентів коледжу було відновлено 9 грудня.
На ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч гривень із резервного фонду.
Уточнюється, що додаткові кошти повинні бути виділені Кабінетом міністрів і обласною радою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. Внаслідок НП, за неофіційними даними, загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і призвело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що у міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Згодом у місті провели акцію "Недбалість вбиває".
Поліція має намір оголосити про підозру директорці згорілого коледжу Любові Кочерзі, а також одній із її підлеглих, завідувачці відділенням навчального закладу.
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