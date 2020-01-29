"Всем дуракам назло": в сети повздорили из-за флешмоба военных курсантов в Одессе

В центре Одессы, возле памятника Дюку вечером 28 января состоялся флешмоб курсантов Военной академии.

Чтобы почтить память Героев битвы под Крутами 102 года назад, около трех сотен военнослужащих выстроились в слово "Круты" и зажгли огоньки. Однако мнения по поводу данной акции в сети разделились, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе провели флешмоб в память о Героях Крут

Мероприятие организовал Одесский областной центр патриотического воспитания.

В то же время в сети некоторіе украинцы повздорили из-за данной акции. В частности, многие русскоязычные одесситы прочитали выложенное слово как "крути", начав шутить по этом поводу: "Что крутить?)))", "Кручу-верчу, на*бать хочу".

Другим просто не понравилась эта акция: "Я из букв ОПЖА собираю слово "вечность")), "Новый праздник себе придумали своими воспалёнными мозгами", "23 февраля не за горами! Вот то праздник ОТЦОВ и ДЕДОВ!".

В свою очередь патриотично настроенные комментаторы выразили восхищение этой акцией и огорчили "ватников":

В Одессе провели флешмоб в память о Героях Крут Редакция

В Одессе провели флешмоб в память о Героях Крут Редакция

"Слава Украине!", "Молодцы! Всем дуракам назло Украина будет всегда", "Вата оскорбилась сразу. Действительно, ведь не "Ленин" написали))", "В комменты набежало быдло, у которого на стене только рашкованский "Камеди Клаб" и которое сочувствует "бедноте", которая, как и 102 лет назад, продолжает нас убивать. Позорище. Им никогда не понять, что Герои не умирают", – писали люди в комментариях под видео.

В сети повздорили из-за флешмоба военных в память Героев Крут в Одессе

В сети повздорили из-за флешмоба военных в память Героев Крут в Одессе

В сети повздорили из-за флешмоба военных в память Героев Крут в Одессе

В сети повздорили из-за флешмоба военных в память Героев Крут в Одессе

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