"Х*хлы и бандерлоги": в Одессе суд проучил фаната "Великой России"

Приморский суд Одессы отправил под домашний арест преподавателя училища искусств и культуры имени Данькевича. Его подозревают в призывах отделить южные регионы страны от Украины.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на определение суда.

По данным следствия, в социальной сети Вконтакте подозреваемый написал такой пост (орфография и пунктуация сохранены):

"А теперь представим такую ситуацию Майдан 3.0 набирает оборотов. В Киев со всей страны съезжаются кастрюлеголовые. Главнобухающий, чтобы сдержать яроствующую толпу, подтягивает со всей страны полицию, национальную гвардию и остальную шваль. Что мы получаем? Первое, в Одессе не остаётся бандерлогов Второе, в Одессе не остаётся силовых структур Что мешает нам, жителям Одессы, воспользоваться ситуацией и свергнуть воровскую власть Украины? Построить свое независимое государство!!!! Следом встанут Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков!!!!! Подтянутся вежливые человечки!!! Создадим новое, процветающее государство – Новороссия!!!! Одесса - не Украина!!!! Одессе и всему Югу пора отделиться!!! Сколько можно терпеть этих упоротых хохлов???? Пора действовать!!!!", - написал преподаватель училища культуры в Одессе".

Кроме того, одессит и учитель написал еще и следующее:

"ХВАТИТ КОРМИТЬ БАНДЕРУ И КИЕВ ЮГ И ВОСТОК – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К РОССИИ!" (форматирование текста сохранено).

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Теперь мужчину будут судить по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Она предусматривает до трех лет тюрьмы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Международном гуманитарном университете в Одессе преподаватель истории на парах рассказывает студентам, что "проект Украина придумали польские масоны".

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