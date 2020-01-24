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24 января • обновлено в 15:41
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"Х*хлы и бандерлоги": в Одессе суд проучил фаната "Великой России"

2.3т
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Приморский суд Одессы отправил под домашний арест преподавателя училища искусств и культуры имени Данькевича. Его подозревают в призывах отделить южные регионы страны от Украины.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на определение суда.

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По данным следствия, в социальной сети Вконтакте подозреваемый написал такой пост (орфография и пунктуация сохранены):

"А теперь представим такую ситуацию Майдан 3.0 набирает оборотов. В Киев со всей страны съезжаются кастрюлеголовые. Главнобухающий, чтобы сдержать яроствующую толпу, подтягивает со всей страны полицию, национальную гвардию и остальную шваль. Что мы получаем? Первое, в Одессе не остаётся бандерлогов Второе, в Одессе не остаётся силовых структур Что мешает нам, жителям Одессы, воспользоваться ситуацией и свергнуть воровскую власть Украины? Построить свое независимое государство!!!! Следом встанут Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков!!!!! Подтянутся вежливые человечки!!! Создадим новое, процветающее государство – Новороссия!!!! Одесса - не Украина!!!! Одессе и всему Югу пора отделиться!!! Сколько можно терпеть этих упоротых хохлов???? Пора действовать!!!!", - написал преподаватель училища культуры в Одессе".

Кроме того, одессит и учитель написал еще и следующее:

"ХВАТИТ КОРМИТЬ БАНДЕРУ И КИЕВ ЮГ И ВОСТОК – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К РОССИИ!" (форматирование текста сохранено).

В Одессе суд проучил фаната "Великой России"

В Одессе суд проучил фаната "Великой России"

Обозреватель (Иллюстрация)

Теперь мужчину будут судить по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Она предусматривает до трех лет тюрьмы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Международном гуманитарном университете в Одессе преподаватель истории на парах рассказывает студентам, что "проект Украина придумали польские масоны".

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Ку Алексей
Ку Алексей
Эх, хорошо в стране свободной жить!
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Корнієнко Софія
Корнієнко Софія
3 года - мало, экстрадировать в паРашу пожизненно.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Довели людей, а теперь - под суд ? Хотя если упомянутый здесь главнобухающий плюёт на решения суда, то почему преподавателю училища искусств и культуры так не поступать ? Я не призываю к бунту, но если закон - один для всех, попробуйте сказать в чём я не прав .
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