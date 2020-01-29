"Всім дурням назло": у мережі посварилися через флешмоб військових курсантів в Одесі

У центрі Одеси, біля пам'ятника Дюку ввечері 28 січня відбувся флешмоб курсантів Військової академії.

Щоби вшанувати пам'ять Героїв битви під Крутами 102 роки тому, близько трьох сотень військовослужбовців вишикувалися у слово "Крути" і запалили вогники. Однак думки з приводу даної акції в мережі розділилися, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі провели флешмоб на згадку про Героїв Крут

Захід організував Одеський обласний центр патріотичного виховання.

В мережі деякі українці посварилися через дану акцію. Зокрема, багато російськомовних одеситів прочитали викладене слово як "круті", почавши жартувати з цього привода: "Що крутити?)))", "Кручу-верчу, на*бати хочу".

Іншим просто не сподобалася ця акція: "Я з букв ОПЖА збираю слово "вічність", "Нове свято собі придумали своїми запаленими мізками", "23 лютого не за горами! Ось то свято батьків та дідів".

Зі свого боку патріотично налаштовані коментатори висловили свій захват цією акцією і засмутили "ватників":

В Одесі провели флешмоб на згадку про Героїв Крут Редакція

В Одесі провели флешмоб на згадку про Героїв Крут Редакція

"Слава Україні!", "Молодці! Всім дурням на зло Україна буде завжди", "Вата образилася відразу. Дійсно, адже не "Ленін" написали))", "В коменти набігло бидло, в якого на стіні лише рашкованський "Камеді Клаб" і яке співчуває "бідноті", що, як і 102 роки тому, продовжує нас вбивати. Ганьбище. Їм ніколи не зрозуміти, що Герої не вмирають", – писали люди в коментарях під відео.

У мережі посварилися через флешмоб військових у пам'ять Героїв Крут в Одесі

У мережі посварилися через флешмоб військових у пам'ять Героїв Крут в Одесі

У мережі посварилися через флешмоб військових у пам'ять Героїв Крут в Одесі

У мережі посварилися через флешмоб військових в пам'ять Героїв Крут в Одесі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі суд провчив чергового фаната "Великої Росії"

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