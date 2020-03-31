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31 марта • обновлено в 19:41
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Больница в Одессе полностью не готова к коронавирусу: врачи записали видеообращение

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Врачи Одесского клинического медицинского центра (Больницы водников) записали видеообращение к президенту, Кабмину и местным властям о катастрофической подготовке учреждения к лечению больных коронавирусом.

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Медики отметили, что чиновники лгали, когда рапортовали о готовности клиники принять первую волну больных. Соответствующее видео они опубликовали в Facebook.

В Одессе врачи записали видео о неготовности к коронавирусу

В Одессе врачи записали видео о неготовности к коронавирусу

Больница внесена в перечень Кабмина из 240 лечебных учреждений Украины т.н "первой волны" – именно они первыми будут принимать пациентов с коронавирусом в случае нарастания эпидемии.

Однако врачи больницы заявляют, что данные Национальной службы здоровья Украины не соответствуют действительности.

Данные Минздрава о готовности больницы к эпидемии коронавируса

Данные Минздрава о готовности больницы к эпидемии коронавируса

Национальная службы здоровья Украины

Так, согласно озвученным данным, больница располагает 300 инфекционными койками с возможностью развернуть дополнительно еще 20 мест, имеет 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в ней работают 19 анестезиологов и 13 врачей узкой практики.

Однако в видеобращении медики раскрывают реальное положение дел в больнице: там не хватает медперсонала, а все медсестры старше 60 лет ушли в отпуск за свой счет или уволились.

"У нас реально работает не 19, а всего шестеро анестезиологов. Четыре медсестры. САнитарок осталось только две. Как оказывать помощь инфекционным больным – это вопрос в никуда. Руководство больницы не идет с нами на контакт. Что касается заявленных 10 аппаратов ИВЛ – у нас их всего 5. Три из них не очень новые, но вполне приличные, еще два аппарата недавно привезли волонтеры из "Корпорации монстров", – заявили врачи.

Не хватает медикам и средств защиты.

"Тысячу одноразовых масок нам тоже передали из благотворительного фонда. Еще у нас есть сто костюмов защиты, которые при интенсивной работе с инфекционными больными закончатся за 4 дня", – рассказали медики.

В Одессе врачи записали видео о неготовности к коронавирусу

В Одессе врачи записали видео о неготовности к коронавирусу

Опровергли они и информацию об имеющихся в медучреждении койках на 300 инфицированных больных: "У нас нет даже разделения на условно чистую и грязную зоны, не говоря уже о изолированных боксах, о шлюзах".

"Реальная картина выглядит так. Сделают центр приема больных практически в центре города, который распространит заразу в течение 2-3 дней. Убьют нас, потому, что выйдут из строя большинство докторов, которые не могут изолироваться даже друг от друга, а затем пойдет распространение дальше…", – заявили врачи.

Также у медиков до сих пор нет протоколов лечения COVID-19.

Сотрудники больницы заявили, что недостоверные данные в Национальную службу здоровья предоставил главврач медучреждения.

"Мы в течение недели обращались к главврачу с этими вопросами, но ответов так и не получили. В пятницу у нас был эпидемиолог, который констатировал, что мы не готовы. От главврача был ответ, что он готов к потерям. Мы, правда, не поняли, к потерям кого: нас как врачей или людей, которые сюда поступят", — заявляют медики.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одесские больницы переполнены пациентами с пневмонией неясной этиологии, которым не разрешают делать тест на коронавирус. В это же время одесситы массово игнорируют карантин: тысячи горожан заполонили пляжи и парки города.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
инфекция новости Одессы
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну шо, самое время обсудить Рашку, Путина, курс доллара в России и поржать над больницами Донбасса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не только в Одессе, везде у вас такая ситуация... медицину вы разваливали так же, как и все остальное все годы незалежности... сужу по Крыму 2014 года...
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