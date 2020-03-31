В Одессе вспышка необъяснимой пневмонии: тесты на коронавирус делать запретили

Медицинские учреждения Одесской области переполнены пациентами с пневмонией, которым не делают анализы на коронавирус.

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В больницах отсутствуют соответствующие тесты, а медицинская отрасль региона оказалась совершенно не готовой к борьбе с эпидемией. Об этом рассказала основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" и член штаба по борьбе с коронавирусом Екатерина Ножевникова в Facebook.

Самодельная маска, которую выдали одесским врачам Facebook Екатерины Ножевниковой

"Я получила за сегодняшний день десятки сообщений от врачей. О пневмониях неясной этиологии, которые заполняют больницы города и области. О том, что им не разрешают делать тестирование (ПЦР и экспресс) согласно приказа 663 при отсутствии у пациента эпидемиологического анализа и пребывания в контактной стране. О том, что скорой помощи запретили выкладывать фотографии в соцсети и сообщать о том, чем и как они обеспечены.

О том, что в областную больницу привезли женщину с двухсторонней полисегментарной пневмонией, которую отказались госпитализировать и тестировать в инфекционке, потому что "она не была за границей", – рассказала Ножевникова.

Также она поделилась еще несколькими подозрительными случаями. В частности, в одной из районных больниц чудом смогли откачать пациента, у которого резко поднялась температура.

"Реанимировали его 11 человек. все врачи теперь по сути контактные. Но кто же знает чем болен пациент? Тестов как не было, так и нет, – сообщила волонтер. – В 10-й больнице Одессы женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционную только тогда, когда был подтверждён COVID-19. Вопрос: что с врачами в десятой больнице? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал? Ответов нет".

Также волонтер рассказала, что в Одесскую инфекционную больницу купили дорогую мебель – а не крайне необходимую кислородную станцию.

Екатерина Ножевникова Facebook Екатерины Ножевниковой

"Дорогие наши врачи. Выходите в эфир, пожалуйста. Пора говорить вслух. Сейчас и ваша жизнь и наша зависит от вашего мужества прямо сказать правду и не бояться", – добавила волонтер.

Кроме того, Ножевникова обратилась к местной власти.

"Если вы не наведёте порядок в процессе, не включите всю силу административной машины и не начнёте что то делать – все наши усилия будут бессмысленны", – заключила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе установили палатки для зараженных коронавирусом.

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