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30 марта • обновлено в 17:42
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В Одессе массово наплевали на карантин: на пляжах аншлаг. Фоторепортаж

4.7т
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Десятки тысяч жителей Одессы в связи с теплой погодой проигнорировали требование Минздрава и властей страны оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

В последние дни воздух в Одессе прогрелся до +18, поэтому одесситы заполонили пляжи, парки и побережье, сообщает OBOZREVATEL

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Facebook/Александр Юрьев

Многие люди приезжают с маленькими детьми.

Также практически никто не носит масок. О карантине в Одессе не напоминает ничего.

Как отметил начальник Управления патрульной полиции в Одесской областиАлександр Гостищев, одесситы гуляют в парках и на побережье, сидят большими компаниями, жарят шашлыки, а замечания полицейских и муниципальной охраны игнорируют или просто убегают от правоохранителей.

В связи со сложившейся ситуацией мэрия города совместно с руководством управления Нацполиции на заседании 30 марта предложили рассмотреть вопрос внедрения штрафов за нарушения режима карантина.

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Facebook/Svetlana Malinovskaya

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Facebook/Александр Юрьев

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Odessa Online

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Odessa online

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Facebook Андрея Котляра

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Одесситы массово игнорируют карантин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский рассказал, когда закончится карантин в Украине.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Слепые безумцы...
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1
1
Руденко Сергей
Руденко Сергей
ну да, пока в морги не начнут вести, не зашевелятся
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
В Италии тоже именно так начиналось, смешки, барбекю. Теперь никто не смиется и карантин не нарушает.
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