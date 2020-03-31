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31 березня • оновлено в 19:43
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Лікарня в Одесі повністю не готова до коронавірусу: лікарі записали відеозвернення

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Лікарі Одеського клінічного медичного центру (Лікарні водників) записали відеозвернення до президента, Кабміну і до місцевої влади про катастрофічну підготовку установи до лікування хворих на коронавірус.

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Медики відзначили, що чиновники брехали, коли рапортували про готовність клініки прийняти першу хвилю хворих. Відповідне відео вони опублікували в Facebook.

В Одесі лікарі записали відео про неготовність до коронавірусу

В Одесі лікарі записали відео про неготовність до коронавірусу

Лікарня внесена до переліку Кабміну з 240 лікувальних установ України т.зв "першої хвилі" – саме вони першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом в разі наростання епідемії.

Однак лікарі заявляють, що дані Національної служби здоров'я України не відповідають дійсності.

Дані МОЗ про готовність лікарні до епідемії коронавірусу

Дані МОЗ про готовність лікарні до епідемії коронавірусу

Національна служби здоров'я України

Так, згідно з озвученими даними, лікарня має у своєму розпорядженні 300 інфекційних ліжок з можливістю розгорнути додатково ще 20 місць, має 10 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), в ній працюють 19 анестезіологів і 13 лікарів вузької практики.

Однак в відеозверненні медики розкривають реальний стан справ в лікарні: там не вистачає медперсоналу, а все медсестри старше 60 років пішли у відпустку за свій рахунок чи звільнилися.

"У нас реально працює не 19, а всього шестеро анестезіологів. Чотири медсестри. Санітарок залишилося тільки дві. Як надавати допомогу інфекційним хворим – це питання в нікуди. Керівництво лікарні не йде з нами на контакт. Що стосується заявлених 10 апаратів ШВЛ – у нас їх всього 5. Три з них не дуже нові, але цілком пристойні, ще два апарати недавно привезли волонтери з "Корпорації монстрів", – заявили лікарі.

Бракує медикам і засобів захисту.

"Тисячу одноразових масок нам теж передали з благодійного фонду. Ще у нас є сто костюмів захисту, які при інтенсивній роботі з інфекційними хворими закінчаться за 4 дня", – розповіли медики.

В Одесі лікарі записали відео про неготовність до коронавірусу

В Одесі лікарі записали відео про неготовність до коронавірусу

Спростували вони і інформацію про наявнісь в медустанові місць на 300 інфікованих хворих: "У нас немає навіть поділу на умовно чисту і брудну зони, не кажучи вже про ізольовані бокси, про шлюзи".

"Реальна картина виглядає так. Зроблять центр прийому хворих практично в центрі міста, який поширить заразу протягом 2-3 днів. Уб'ють нас, тому, що вийде з ладу більшість докторів, які не можуть ізолюватися навіть один від одного, а потім піде поширення далі...", – заявили лікарі.

Також у медиків досі немає протоколів лікування COVID-19.

Співробітники лікарні заявили, що недостовірні дані в Національну службу здоров'я надав головний лікар медзакладу.

"Ми протягом тижня зверталися до головлікаря з цими питаннями, але відповідей так і не отримали. У п'ятницю у нас був епідеміолог, який констатував, що ми не готові. Від головного лікаря була відповідь, що він готовий до втрат. Ми, правда, не зрозуміли, до втрат кого: нас як лікарів, або людей, які сюди надійдуть", – заявляють медики.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одеські лікарні переповнені пацієнтами з пневмонією неясної етіології, яким не дозволяють робити тест на коронавірус. В цей же час одесити масово ігнорують карантин: тисячі городян заполонили пляжі і парки міста.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
інфекція новини Одеси
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну шо, самое время обсудить Рашку, Путина, курс доллара в России и поржать над больницами Донбасса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не только в Одессе, везде у вас такая ситуация... медицину вы разваливали так же, как и все остальное все годы незалежности... сужу по Крыму 2014 года...
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