Лікарі Одеського клінічного медичного центру (Лікарні водників) записали відеозвернення до президента, Кабміну і до місцевої влади про катастрофічну підготовку установи до лікування хворих на коронавірус.

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Медики відзначили, що чиновники брехали, коли рапортували про готовність клініки прийняти першу хвилю хворих. Відповідне відео вони опублікували в Facebook.

В Одесі лікарі записали відео про неготовність до коронавірусу

Лікарня внесена до переліку Кабміну з 240 лікувальних установ України т.зв "першої хвилі" – саме вони першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом в разі наростання епідемії.

Однак лікарі заявляють, що дані Національної служби здоров'я України не відповідають дійсності.

Дані МОЗ про готовність лікарні до епідемії коронавірусу Національна служби здоров'я України

Так, згідно з озвученими даними, лікарня має у своєму розпорядженні 300 інфекційних ліжок з можливістю розгорнути додатково ще 20 місць, має 10 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), в ній працюють 19 анестезіологів і 13 лікарів вузької практики.

Однак в відеозверненні медики розкривають реальний стан справ в лікарні: там не вистачає медперсоналу, а все медсестри старше 60 років пішли у відпустку за свій рахунок чи звільнилися.

"У нас реально працює не 19, а всього шестеро анестезіологів. Чотири медсестри. Санітарок залишилося тільки дві. Як надавати допомогу інфекційним хворим – це питання в нікуди. Керівництво лікарні не йде з нами на контакт. Що стосується заявлених 10 апаратів ШВЛ – у нас їх всього 5. Три з них не дуже нові, але цілком пристойні, ще два апарати недавно привезли волонтери з "Корпорації монстрів", – заявили лікарі.

Бракує медикам і засобів захисту.

"Тисячу одноразових масок нам теж передали з благодійного фонду. Ще у нас є сто костюмів захисту, які при інтенсивній роботі з інфекційними хворими закінчаться за 4 дня", – розповіли медики.

В Одесі лікарі записали відео про неготовність до коронавірусу

Спростували вони і інформацію про наявнісь в медустанові місць на 300 інфікованих хворих: "У нас немає навіть поділу на умовно чисту і брудну зони, не кажучи вже про ізольовані бокси, про шлюзи".

"Реальна картина виглядає так. Зроблять центр прийому хворих практично в центрі міста, який поширить заразу протягом 2-3 днів. Уб'ють нас, тому, що вийде з ладу більшість докторів, які не можуть ізолюватися навіть один від одного, а потім піде поширення далі...", – заявили лікарі.

Також у медиків досі немає протоколів лікування COVID-19.

Співробітники лікарні заявили, що недостовірні дані в Національну службу здоров'я надав головний лікар медзакладу.

"Ми протягом тижня зверталися до головлікаря з цими питаннями, але відповідей так і не отримали. У п'ятницю у нас був епідеміолог, який констатував, що ми не готові. Від головного лікаря була відповідь, що він готовий до втрат. Ми, правда, не зрозуміли, до втрат кого: нас як лікарів, або людей, які сюди надійдуть", – заявляють медики.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одеські лікарні переповнені пацієнтами з пневмонією неясної етіології, яким не дозволяють робити тест на коронавірус. В цей же час одесити масово ігнорують карантин: тисячі городян заполонили пляжі і парки міста.

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