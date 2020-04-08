В Одесской области пациентку с пневмонией с большим трудом довезли в опорную больницу в Подольске. Женщину 2,5 часа везли из Захарьевской ЦРБ, которая расположена в 50 км.

Сама карета "скорой" при этом не была укомплектована. Об этом сообщила главврач Захарьевской ЦРБ во время совещания в Одесской ОГА, пишет "Украинская служба информации".

"Отключился аппарат на середине дороги. Ехал 2,5 часа 55 км дороги. Это не помощь. На 25 минут быстрее в Одессу, чем в Подольск", – возмутилась главврач.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый, в свою очередь, заметил, что проблема действительно есть, в том числе, с качеством дорог. Потому ряд районов переключат на госпитализацию в Одессу.

Областные же медики в отключении аппарата винят местных медиков, которые неправильно рассчитали кислород. Пациентка сейчас получает помощь в медучреждении.

Также начальник единой диспетчерской службы экстренной помощи Светлана Малонога отметила, что на новых "скорых" будут необходимые аппараты. Они должны уже завтра прибыть на место.

На Одесщине еле довезли больную с пневмонией в опорную больницу (иллюстрация) s.ura.news

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник одесской полиции Олег Бех обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой ограничить продажу алкоголя на территории города.

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