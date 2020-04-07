Начальник одесской полиции Олег Бех обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой ограничить продажу алкоголя на территории города.

В полиции считают, что такой шаг послужит профилактикой для недопущения распространения коронавируса. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал сотрудник Одесского горсовета Сергей Дубенко.

В Одессе из-за карантина хотят ввести "сухой закон" gp.by

"Просим вас рассмотреть вопрос о временном ограничении (на период карантина) торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками субъектами хозяйствования, имеющими лицензию, путем запрета их реализации с 20:00 до 10:00, а также в выходные и праздничные дни", – говорится в обращении начальника полиции.

Сам Дубенко прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Если вы ещё не поняли, что полиция решила всерьёз помочь малому бизнесу, тогда мы идём к вам... Кто-нибудь знает, как взаимосвязаны карантин и лицензированная торговля алкоголем?".

В то же время о реакции мэра Одессы на такое предложение пока не сообщается.

В Одессе из-за карантина хотят ввести "сухой закон" Facebook Сергея Дубенко

Отметим, что Одесский горсовет в декабре 2017 года уже принимал подобное решение, которое однако так и не вступило в силу из-за несоответствия украинскому законодательству.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине считают, что Украина теряет до 15 млрд гривень из-за теневого алкоголя.

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