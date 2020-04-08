50 км за 2,5 години: На Одещині ледве довезли хвору з пневмонією в опорну лікарню

В Одеській області пацієнта з пневмонією з великими труднощами довезли в опорну лікарню в Подольську. Жінку 2,5 години везли з Захарьевской ЦРЛ, яка розташована в 50 км.

Сама карета "швидкої" при цьому не була укомплектована. Про це повідомила головний лікар Захарьевской ЦРЛ під час наради в Одеській ОДА, пише "Українська служба інформації".

"Відключився апарат на середині дороги. Їхав 2,5 години 55 км дороги. Це не допомога. На 25 хвилин швидше в Одесу, ніж в Подольск", – обурилася головлікар.

Глава Одеської ОДА Максим Куций, в свою чергу, зауважив, що проблема дійсно є, в тому числі, з якістю доріг. Тому ряд районів переключать на госпіталізацію в Одесу.

Обласні ж медики у відключенні апарату звинувачують місцевих медиків, які неправильно розрахували кисень. Пацієнтка зараз отримує допомогу в медустанові.

Також начальник єдиної диспетчерської служби екстреної допомоги Світлана Малоног зазначила, що на нових "швидких" будуть необхідні апарати. Вони повинні вже завтра прибути на місце.

На Одещині ледве довезли хвору з пневмонією в опорну лікарню (ілюстрація) s.ura.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник одеської поліції Олег Бех звернувся до мера Одеси Геннадію Трухановому з проханням обмежити продаж алкоголю на території міста.

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