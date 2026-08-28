Впервые за шесть лет: крупнейшая алмазная компания России стала убыточной

Ведущая российская алмазодобывающая госкомпания "Алроса" завершила полугодие с убытками – впервые за 6 лет. За январь-июнь 2026 года предприятие потеряло 9,5 млрд рублей (почти пять млрд гривен или 110 млн долларов). Выручка компании сократилась как минимум на 33%, до 90,3 млрд рублей.

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Таким образом, валовая прибыль компании обвалилась втрое, до 14,1 млрд рублей. А показатель EBITDA упал на 61%, до 14,3 млрд рублей, отмечают российские оппозиционные издания.

О ком речь

Официально именно на "Алросу" приходится 90% всей добычи алмазов в стране-агрессоре. Компания занимает 30% мирового рынка алмазов.

Предприятие на треть принадлежит так называемому "Росимуществу", а ещё на 25% – правительству Якутии. "Алроса" находится под санкциями ЕС, США и других стран свободного мира. Поэтому неудивительно, что аналитики называют состояние предприятия "тяжелым" – помимо имеющегося чистого убытка, компания работает в минус по денежным потокам.

Так, за полугодие кассовый разрыв у "Алросы" составил 16,9 млрд рублей, а за последние 12 месяцев – 33,2 млрд.

Как указано в отчете самого предприятия, все это – последствия "давления ряда факторов, таких как геополитическая и макроэкономическая неопределенность, длительный цикл сокращения объемов запасов алмазов и бриллиантов в ограничительном секторе и розничной торговле".

Что говорят эксперты

Еще в прошлом году "Алроса" сократила добычу на 10%, до 29,8 миллиона карат. А в этом году прогнозируется спад ещё на 13-16%, до 25-26 млн карат. При этом запасы непроданного камня на балансе предприятия увеличиваются.

"Алроса" стала убыточной по основной деятельности, отмечают эксперты. Операционный убыток компании за шесть месяцев текущего года составил 6 млрд рублей, а чистый убыток за этот период предприятие получило впервые со времени пандемии 2020 года.

Чтобы сократить расходы, "Алроса" уже на 10% урезала зарплаты сотрудникам, а некоторых перевела на неполный рабочий день. Еще в прошлом году на двух месторождениях была остановлена добыча, а в этом году законсервированы все горные работы на предприятии "Севералмаз" – предприятии, обеспечивающем около 10% добычи алмазов в РФ.

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