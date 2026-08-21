Бюджетный "допинг" больше не спасает: экономика РФ вступила в период стагнации, спад в промышленности охватил половину регионов – СВР

Российские экономисты и исследователи бьют тревогу: они констатировали, что в 2026 году Россия вступает в период стагнации. Бюджетные вливания уже не спасают ситуацию, а промышленность обвалилась почти в половине российских регионов.

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О каких-либо прибылях можно говорить лишь на оборонных предприятиях, гражданские же отрасли — в глубоком минусе и на пороге полного коллапса. О ситуации в российской экономике и связанном с ней кризисе рынка труда, а также о других предвестниках краха государства-агрессора рассказали в Службе внешней разведки Украины.

Россия вступает в период стагнации

Экономисты в РФ бьют тревогу из-за ситуации с российской экономикой.

"Российские исследователи и экономисты больше не могут скрывать реальное положение дел и открыто заявляют о том, что в 2026 году Россия вступает в стагнацию. Согласно новому исследованию учёных Натальи Зубаревич и Сергея Сафронова, экономический "допинг" от бюджетных вливаний окончательно исчерпан, а 2025 год стал официальным началом необратимой стагнации и кризиса. Жесткие санкции, заоблачные оборонные расходы и рекордная ключевая ставка уничтожают остатки экономической устойчивости, разрывая связи между регионами и приближая полный коллапс гражданских отраслей", – говорится в сообщении.

Промышленный спад, по данным СВР, охватил уже 41 российский регион – почти половину всех субъектов РФ. Этот показатель хуже, чем в первый год полномасштабного вторжения России в Украину.

"Все "успехи" сосредоточились исключительно в областях с оборонными заводами. Остальные – в глубоком минусе. Зависимые от экспорта регионы Европейского Севера и Северо-Запада фактически потеряли рынки, а логистический разворот в сторону Азии оказался слишком дорогостоящим и нерентабельным, что привело к падению объемов переработки в отдельных субъектах на 20–26%", – отметили в СВР.

Аналогичная деградация наблюдается также в сфере инвестиций и строительства.

Половина российских регионов столкнулась со слабым ростом или прямым падением капиталовложений, а в отдельных промышленных центрах, таких как Кузбасс, инвестиции сократились почти вдвое.

Отмена льготной ипотеки больно ударила по рынку жилья в 34 областях, а официальные "рекорды" ввода недвижимости в эксплуатацию оказались обычной бумажной манипуляцией – массовой принудительной регистрацией давно построенных дач и частных домов ради выполнения национальных планов", – раскрыли особенности официальных российских "успехов" в СВР.

Подобные манипуляции российские власти проводят и с рынком труда. За заявлениями об "исторически низкой" безработице Москва пытается скрыть масштабный кризис рынка труда.

"В четвёртом квартале 2025 года простои на предприятиях выросли на треть, а неполная занятость по инициативе работодателей увеличилась почти вдвое. Более 3,7 миллиона человек были отправлены в отпуска без сохранения зарплаты, а ключевые автозаводы в промышленных центрах – от Самарской области до Татарстана – массово перешли на 4-дневную рабочую неделю из-за отсутствия спроса и комплектующих", – заявляют в СВР.

Не имеют ничего общего с реальностью и бредни российских властей о "общем росте доходов населения".

"Главным драйвером стали не зарплаты, а высокие проценты по банковским вкладам на фоне драконовской ключевой ставки. При этом почти 30% всех сбережений страны сконцентрированы в Москве, что лишь углубило пропасть между богатым центром и обнищавшей провинцией, которая выживает только за счет минимальных бюджетных выплат", – пояснили в СВР.

Там добавили, что сейчас даже традиционные металлургические и химические гиганты, такие как Свердловская или Челябинская области, больше не способны вытягивать региональные бюджетные показатели из-за падения мировых цен и санкционной изоляции.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что Путин уже не может скрыть проблемы в российской экономике, также заявляли в ISW. Аналитики института раскрыли масштаб вызовов для Кремля.

Между тем россияне массово уезжают в Грузию из-за слухов о мобилизации после выборов. На границе сейчас наблюдаются огромные очереди.

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