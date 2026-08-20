Путин уже не может скрыть проблемы в российской экономике: в ISW раскрыли масштаб вызовов для Кремля

Россияне всё сильнее ощущают последствия войны в виде роста инфляции и цен на товары, дефицита бензина и нехватки рабочей силы. Российский диктатор Владимир Путин уже не может скрыть ущерб, наносимый российской экономике украинскими дальнобойными дронами, хотя и пытается представить это в несколько положительном свете.

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Так, он откровенно признал, что удары украинских дронов по Wildberries нанесли значительный ущерб и объекты "требуют восстановления", а также в России продолжается дефицит топлива из-за украинских обстрелов НПЗ. О ситуации в России и о том, как российскому диктатору уже не удается скрыть последствия войны, рассказали в ISW.

Путин уже не может скрыть последствия войны для российского населения

"Президент России Владимир Путин пытается представить плохие экономические показатели России в позитивном свете, поскольку он не в состоянии скрыть ущерб, нанесенный российской экономике четырьмя годами войны и украинскими ударами на большие расстояния", – говорится в материале.

Так, в частности, российский диктатор заявил, что рост ВВП России в настоящее время составляет около одного процента, охарактеризовав этот рост как "скромный", но положительный.

Путин откровенно признал, что "внешнее давление" и "террористические атаки" (имеется в виду кампания дальнобойных ударов Украины) влияют на экономику России. Он отметил, что украинские удары по объектам Wildberries в конце июля и в августе 2026 года налагают на Россию операционные и финансовые издержки. По его словам, некоторые логистические и складские помещения нуждаются в "восстановлении", но при этом он утверждал, что вся торговая инфраструктура работает якобы эффективно.

Поскольку впереди, в сентябре, состоятся выборы в Государственную Думу, таким образом российский президент стремился заверить общественность, что он принимает соответствующие меры для решения экономических проблем России.

"Он попытался представить российское правительство как придающее приоритетное значение вопросам качества жизни российских граждан, даже несмотря на то, что Кремль также пытается подготовить российское общество к большим жертвам из-за своей неудачной войны. Российский народ всё сильнее ощущает последствия войны в виде роста инфляции и цен на товары, дефицита бензина и нехватки рабочей силы", – отметило издание.

Украинские удары на дальние расстояния заставили Путина публично признать последствия для российской экономики, которые четыре года войны нанесли России, поскольку российское население и бизнес-сообщество воспринимают эти удары и их последствия таким образом, который цензура не может контролировать.

В России продолжается дефицит топлива

Также в России продолжается дефицит топлива из-за ударов украинских дронов по НПЗ, и ситуация с наличием бензина на заправках за последнюю неделю только ухудшилась. ISW цитирует российский источник, в котором утверждается, что в настоящее время бензин доступен лишь на 28 процентах всех российских заправочных станций по сравнению с 41 процентом на прошлой неделе.

"Сообщается, что доступность топлива снизилась в нескольких российских областях, которые часто становятся целями украинских ударов с большого расстояния, включая Московскую область", – отмечается в материале.

Тот факт, что дефицит бензина по всей России в результате длительной ударной кампании Украины вновь вернулся, особенно в Москве, свидетельствует о том, что Кремль не способен защитить жителей Москвы.

Путин развернул подразделения Росгвардии на заправках

Путин даже развернул подразделения Росгвардии для патрулирования заправок в Московской области. Так, сообщается, что летом этого года подразделения Росгвардии были развернуты как минимум на 13 заправках в России и оккупированном Крыму на фоне длительной нехватки топлива.

"Путин развертывает дополнительные силы Росгвардии для патрулирования заправок, вероятно, для того, чтобы справиться с гражданскими беспорядками и насилием, возникающими на заправках из-за серьезной нехватки топлива и ограничений на продажу", – отмечается в издании.

Развертывание подразделений Росгвардии свидетельствует о том, что Кремль не уверен в способности российской полиции справиться с масштабами насилия, связанного с топливом.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что бюджетные проблемы России, связанные с колоссальными расходами на войну в Украине, вынуждают Кремль распродавать свои золотые запасы рекордными темпами. В результате они сократились до минимума за более чем шесть лет.

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