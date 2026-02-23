'ТЭЦ - все': в российском Белгороде после мощного взрыва погас свет. Видео

В ночь на 23 февраля российский Белгород подвергся массированному ракетному удару. Из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в городе возник частичный блэкаут, зафиксированы перебои с водой и теплоснабжением.

Видео дня

Об атаке сообщили местные паблики, которые обнародовали видео обстрела и его последствий. Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт удара и заявил о повреждении объектов энергетики.

Он написал: "Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. В результате этого имеются серьезные повреждения энергетической инфраструктуры".

В соцсетях появились кадры, на которых слышны взрывы и гул автомобильных сигнализаций. На видео видны вспышки после прилетов, а улицы погружены в темноту. Очевидцы комментируют, что свет в городе исчез почти полностью, и только фары автомобилей освещают дороги.

Некоторые паблики ранее писали о повреждении Фрунзенской электроподстанции. Также были обнародованы кадры, на которых зафиксированы последствия удара по этому объекту. Отдельно сообщается о вероятном прилете ракеты по Белгородской ТЭЦ.

По словам Гладкова, в результате атаки возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Все оперативные службы работают на местах. Информация о пострадавших и окончательный масштаб разрушений уточняется.

Глава области отметил, что полную оценку повреждений дадут позже. Сейчас специалисты обследуют энергетические объекты и сети.

Атаки на Белгород происходят не впервые. Город время от времени подвергается ударам дронами и ракетами.

Так, 7 февраля Белгород атаковали неизвестные ракеты. После ударов в городе произошел блэкаут.

За несколько дней до этого, 5 февраля, Белгород также оказался под ракетной атакой. Тогда по всей области начались отключения света, тепла и воды.

14 февраля сообщили, что после ударов по энергетической инфраструктуре город остался без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона.

Ранее, 3 февраля, аналогичный удар был нанесен по подстанциям "Фрунзенская" и "Белгород", что также повлекло масштабные отключения электроэнергии и теплоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, после ответных ударов Сил обороны на российские удары по украинской энергосистеме, только в Белгороде сотни многоэтажек остались без тепла и света. В городе начали открывать пункты обогрева и сливать воду из систем отопления, объявлена эвакуация детей и пенсионеров. Местные власти предупредили, что восстановительные работы растянутся на "длительный период", из-за чего в Белгороде закрыли часть больниц, школ и детсадов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!