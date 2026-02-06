В Белгороде после взрывов начали выключать свет, отопление и воду. Фото и видео

По российскому Белгороду 9 февраля нанесен очередной удар: в городе звучала сирена и взрывы. Предварительно, серьезные повреждения получили Белгородская тепловая электростанция и подстанция "Фрузенская".

На обстрел со стороны Украины пожаловался губернатор Вячеслав Гладков, цинично заявив об "атаке по гражданскому городу". "Все знают, что мы не имели и не имеем военных объектов", – солгал чиновник на своем канале в Telegram.

"Недобрый вечер, к сожалению, дорогие друзья... Есть серьезные повреждения. Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание. Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решение о дальнейшей последовательности действий", – информировал он россиян после "бавовны".

Отметим: дроны летали над Белгородщиной еще днем в четверг. Местные паблики сообщали о работе ПВО и показывали характерные следы в небе. Не обошлось без разрушений: заявляется, что пострадала АЗС.

Поздним вечером в городе завыла воздушная тревога и прогремели громкие взрывы, почти сразу в части районов облцентра пропали свет, вода, тепло; у некоторых жителей перестал ловить ТВ-сигнал.

В водоканале подтвердили, что несколько объектов водоснабжения обесточены, и такая же ситуация в Борисовском округе.

Российские Telegram-каналы утверждали, что вечером город атаковали уже не дроны, а ракеты.

"Белгород вновь подвергся массовому ракетному удару. Предварительно, без пострадавших! Есть серьезные повреждения в инфраструктуре. В некоторых частях города фиксируются сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды. По отработанным алгоритмам бригады энергетиков уже ведут восстановительные работы", – прокомментировал ситуацию мэр Валентин Демидов.

Как писал OBOZ.UA, вечером 3 февраля в Белгороде и Белгородском округе (РФ) тоже прогремели взрывы, после чего произошло масштабное отключение света. Местные власти пожаловались на ракетный обстрел со стороны ВСУ.

