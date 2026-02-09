'СВО идет по плану?' В Белгороде объявили эвакуацию детей и пенсионеров из-за проблем с отоплением: россияне в истерике

Начатая российским диктатором Владимиром Путиным "СВО" продолжает идти в "строгом соответствии с планом" – по крайней мере, в приграничных регионах РФ, в частности в Белгородской области. После ударов Сил обороны в ответ на непрекращающиеся уже почти четыре года российские удары по украинской энергосистеме, только в Белгороде сотни многоэтажек остались без тепла и света.

Видео дня

В городе начали открывать "пункты обогрева" и сливать воду с систем отопления, объявлена эвакуация детей и пенсионеров. Во что превратился регион, который еще в 2020 году "уступал по уровню жизни только Москве и Санкт-Петербургу", рассказал в очередном своем обращении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде не могут восстановить электро- и теплоснабжение

Бурно радовавшиеся обстрелам Харькова и обесточиванию Киева белгородцы теперь могут на собственной шкуре ощутить "прелести" начатой Россией войны против Украины, которая понемногу возвращается туда, откуда пришла.

Этот процесс в виде отсутствия в квартирах белгородцев тепла и света местные власти именовали "крайне сложным периодом": восстановить поврежденные коммуникации в городе не получается.

"К сожалению, очередной крайне сложный период времени нам с вами придётся пережить. Те действия, которые наши энергетики и тепловики предпринимали последние двое суток, пока не приводят к долгожданному результату. Мы восстановили газоснабжение, нам остаётся подключить 500 потребителей по электроснабжению в домах, мы решили проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, но у нас есть проблема по отоплению", – заявил Гладков.

Белгород "сливает воду"

Губернатор региона пожаловался на "большое огневое воздействие на наши объекты энергетики" – о котором, к слову, Украина неоднократно предупреждала, призывая РФ прекратить террористические удары по объектам теплоснабжения и энергетики в украинских городах.

Также он анонсировал, что восстановительные работы растянутся на "длительный период", из-за чего в Белгороде решили слить воду с систем отопления в сотнях домов, а также закрыли часть больниц, школ и детсадов.

"В связи с предстоящим резким понижением температуры мы принимаем решение: в 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления. А также - 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 вуза, другие социальные объекты и коммерческие предприятия, которые находятся на определенных улицах города Белгорода", – сказал Гладков.

Местные власти объявили эвакуацию из Белгорода

Губернатор предложил белгородцам греться в пунктах обогрева и объявил о начале эвакуации из города детей и пенсионеров.

Эвакуировать их планируют "в те места, которые привычны" – в частности, "привычным" для оккупантов является захваченный Россией Крым. Однако не исключено, что эвакуированные в итоге окажутся в местах с куда менее благоприятным климатом – что, учитывая, что тепло и свет в России все чаще пропадает даже там, куда не долетал ни один украинский дрон, должно было бы заставить белгородцев насторожиться.

"Мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы - с губернаторами сейчас проговариваем. Будем давать заявки в МЧС для отправки наших детей на поездах... Следующее — отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров [...] мы готовы также переместить их в другие регионы", – заявил чиновник.

Кроме того, Гладков заверил белгородцев, что им якобы не нужно будет платить за электричество и отопление. В чем, к слову, некоторые россияне в комментариях к обращению губернатора усомнились

"За ЖКХ можно не платить. Ну да, а потом квартира уйдет в счет долгов", – отмечено в одном из комментариев.

Сеть взорвалась комментариями

Комментаторы в принципе отреагировали на последние события и реакцию на них региональных властей со скепсисом.

"Надо немного потерпеть и пожить всем в спортзале. Не время для разборок, враг у ворот!", "Потеплеет и всех вернут обратно. Подыхать с голоду. Ещё и скажут, мол, сами все восстанавливайте... денег нет – держитесь", "Видимо, отправят на освоение Сибири и Дальнего Востока", "В Воркуту можно эвакуировать", "Отлично отстояли интересы России", – пишут комментаторы.

Некоторые также высказывают обеспокоенность тем, что в городе усилится мародерство – и эвакуировавшиеся белгородцы после возвращения могут недосчитаться значительной части своего имущества.

В избытке под новостями о событиях в Белгороде и комментариев от украинцев, которых карма, настигшая хотя бы маленькую часть государства-агрессора по понятным причинам не может не радовать.

"Белгородец – почувствуй себя киевлянином! Или харьковчанином", "Проект "Белгород" сворачивается" (отсылка к любимому тезису российских пропагандистов, уже несколько лет "сворачивающих" "проект Украина". – Ред.), – пишут люди.

В целом же, как метко подметил пользователь Х с ником "Чекнутый горнист", "СВО идет по плану".

А российский Telegram-канал "Не ТВ" проиллюстрировал, как "похорошела" Белгородщина при путинской "СВО" двумя скриншотами из российских новостей. Одна из них уведомляла, что в 2020 году Белгородская область "вошла в тройку лидеров по качеству жизни", уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Вторая – констатировала, что происходит в Белгороде сейчас.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ночь на 8 февраля в российском Белгороде ночью прогремели взрывы на энергообъекте. Уже с утра местные власти начали рассказывать о "сложной ситуации" и десятках тысяч россиян, оставшихся без света, тепла, а местами – и без воды и газа.

